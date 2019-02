Bendodo (PP-A) asegura que la bajada de impuestos está "en el ADN del

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado que los 'populares' creen "que se pueden bajar los impuestos, se pueden generar ingresos, se pueden aumentar los servicios sociales y se pueden crear más empleos", apuntando que "en el ADN del PP" está esa reducción de impuestos.Durante su intervención en el Comité Ejecutivo del PP de Marbella (Málaga), celebrado este domingo, Bendodo ha manifestado que "bajando los impuestos, incentivamos el consumo, se gasta más, se ingresa más y se reactiva más la economía".Así, se ha referido a las manifestaciones de la ministra de Hacienda y anterior consejera, María Jesús Montero, "que ya está a la carrera para suceder a Susana Díaz", en una entrevista del Grupo Joly en la que, según Bendodo, "dice que si queremos bajar los impuestos en Andalucía tendremos que tocar los servicios sociales"; señalando que "esa respuesta es la perfecta definición de lo que hace el PSOE".Para el también consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una reducción de impuestos "no tiene por qué" suponer recortes; "una bajada de impuestos puede mejorar los servicios públicos", ha insistido, señalando que "el socialismo lleva consigo subida de impuestos cada vez que gobierna".Así, Bendodo ha recordado que en los tres primeros consejos de gobierno de la Junta de Andalucía "se han tomado tres decisiones que han supuesto un ahorro del 17 por ciento en altos cargos y de 14 millones de euros en toda la legislatura". "Se pueden hacer las cosas así, porque la Junta está al servicio de los andaluces, no de un partido político", ha aseverado."Este Gobierno de Andalucía es el de la bajada de impuestos, el de la reducción de la administración y el de la defensa a ultranza de la unidad de España, porque tenemos que ser nosotros, los 'populares', los que lo hagan frente a otros partidos que se ponen de canto", ha dicho, subrayando que los meses que llevan al frente de la Junta "han supuesto tomar medidas y cumplir con nuestros compromisos".Bendodo ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha convocado elecciones, creo que ha dimitido por incapacidad y por no tener la capacidad suficiente para sacar unos presupuestos adelante", señalando que es "Pedro el Breve, al que solo le ha dado tiempo a cambiar el colchón de la Moncloa, a hacer alguna que otra maldad y poco más".El dirigente 'popular' ha insistido en que las elecciones se han convocado "por incapacidad" de los socialistas en el gobierno, apuntando "que han hecho daño a las clases medias, han subido los impuestos a todos, han hecho barbaridades que van en contra del crecimiento económico y han tenido que caer rendidos a las exigencias de los nacionalistas e independentistas".Así, ante las próximas elecciones generales y municipales, Bendodo ha indicado que "se trata de seguir dando pedales, que no se pare la bici", asegurando que el PP tiene "el chip de campaña puesto" y que el 28 de abril "hace falta un esprint especial en la carrera hacia el 26 de mayo".--EUROPA PRESS--