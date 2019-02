Barajan al exsubdirector del Museo Reina Sofía para dirigir el CAC si empresa actual gana el concurso de gestión

Silvye García y la directora artística del CAC, Helena Juncos, junto a

El exsubdirector del Museo Reina Sofía Enriqe Juncosa podría dirigir el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga si la empresa gestora Gestión Cultural y Comunicación, administrada hasta ahora por Fernando Francés, gana de nuevo el concurso para la adjudicación del nuevo contrato de gestión.El antiguo director del CAC y nuevo secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, ha asegurado en una rueda de prensa que el equipo del centro ha contactado con Juncosa y otros dos directores "de máximo prestigio" que ya "han confirmado" su disposición a venir a Málaga si la empresa sale elegida de nuevo en el concurso.Francés ha anunciado, asimismo, que la elección sobre esas tres opciones "no está tomada" y que su "mano derecha desde hace 16 años", Helena Juncosa, será la nueva directora artística del CAC hasta el cumplimiento del actual contrato, así como Sylvie García será la nueva gerente del museo, de la que ha afirmado: "conoce mejor que yo la casa". Por otro lado, su compañera en el CAC Almudena Bocanegra será la nueva gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.Sobre su incorporación a la Junta de Andalucía, Francés ha anunciado que ha abandonado "todos los cargos en empresas y fundaciones", por lo que hasta que se haga efectivo su nombramiento como secretario general de Innovación Cultural no ostentará ni es propietario de "nada", ha subrayado.Por otro lado, ha revelado que vendió la empresa el pasado lunes a un "fondo de inversiones del norte de España", aunque ha señalado que en algunas empresas tiene acciones. Por estos motivos ha indicado que "no hay ningún problema para que Gestión Cultural, con el mismo equipo, siga en concurso abierto" y se cumple así la ley de contratos, ha resaltado.RESPUESTA A MAÍLLOAsimismo, también ha asegurado ante las preguntas de los periodistas que no está imputado y que el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, "como siempre se equivoca y cambia las palabras".El líder de Adelante Andalucía ha afirmado este miércoles que si el Gobierno andaluz fuera "coherente" el nuevo secretario general de Cultura, Fernando Francés, quien fuera director del CAC, "debería dimitir" al estar imputado por un delito contra el patrimonio histórico.En este sentido, Francés ha resaltado que "son unos ignorantes en ese partido" y que "hay partidos que solo crean mal" y ha añadido que no contestará más "provocaciones de Podemos".Precisamente, sobre su figuración como investigado en las diligencias abiertas a raíz de la querella de la Fiscalía por los mosaicos del artista Invader colocados en edificios de la capital malagueña integrados como Bien de Interés Cultural (BIC) ha negado que él o su equipo tuvieran relación con las acciones de Invader.Al respecto, ha resaltado que le parece "un disparate" que un artista haga una pintada en la Giralda de Sevilla o la Catedral de Málaga como "dejar que se caigan las piedras de la Catedral", sobre lo que ha opinado que el Obispado "tendría que haber cuidado más su catedral".Asimismo, ha indicado que "es muy fácil diferenciar lo que es patrimonio artístico histórico y patrimonio artístico actual de lo que son salvajadas" y ha resaltado que el centro de Málaga "es un caos de rótulos, de pintadas, de calles destrozadas, de sillas de plástico, de vertederos".Por ello se ha preguntado: "¿lo único que preocupa es la obra de un artista que es líder en su especialidad en el mundo y que ha hecho una serie de obras diseñadas expresamente para esta ciudad?"."Ni yo le invité, ni yo le pagué, ni yo le facilité las localizaciones; ni siquiera yo le acompañé, ni nadie de mi equipo", ha asegurado sobre Invader.Al respecto, ha explicado que cuando tuvieron constancia de que estaba actuando en la ciudad lo localizaron y el artista les explicó que estaba haciendo su trabajo. Cuando Invader finalizó sus obras él y Francés comieron juntos, "solo eso", ha detallado.AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDAFrancés se ha despedido durante la rueda de prensa de su etapa al frente del CAC y ha agradecido a los artistas que han expuesto en el museo que "han hecho posible que se haya posicionado como uno de los grandes centros del mundo".Así, ha resaltado que siente "alegría por el trabajo bien hecho" y "pena por pasar el testigo". Al respecto, ha resaltado que se ha conseguido un "papel internacional pese a las dificultades" y que el centro ha alcanzado desde su apertura más de seis millones de visitantes."No nos hemos dejado contaminar por las modas ni por las órdenes de los museos madre", ha subrayado, al tiempo que ha resaltado la independencia otorgada por el Ayuntamiento de Málaga. Por último, ha subrayado y agradecido la labor del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. "Ningún otro político como De la Torre ha apostado tanto por la cultura", ha resaltado.--EUROPA PRESS--