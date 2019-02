Ayuntamiento recuerda a plantilla de Limasa que trasladó a comité la definitiva oferta para la municipalización

Trabajador de Limasa

El Ayuntamiento de Málaga ha recordado a los trabajadores de la plantilla de la empresa Limasa, que la propuesta de convenio colectivo para la municipalización trasladada al comité, "es la última y definitiva oferta".Esta propuesta fue trasladada al comité --integrado por UGT, CCOO, CGT, CSIF, USO y UTL-- el pasado lunes 11 de febrero y a todos los grupos políticos con representación en la Corporación municipal este pasado martes, 12 de febrero. Pese a ello, el comité de empresa ya mostró su rechazo a esta propuesta y lanzó una contraoferta.Desde el Ayuntamiento han precisado en un comunicado que tal y como se ha informado hasta la fecha, en caso de ser aceptada esta propuesta por el comité, se elaborará sobre esos términos el nuevo convenio colectivo y será llevada al próximo pleno para su aprobación y puesta en marcha.Desde el Consistorio han recordado, además, a la plantilla que desde que se iniciase la negociación en el mes de noviembre, la empresa ha presentado varias propuestas "siendo ésta la última y definitiva" frente a una única propuesta presentada por el comité.Asimismo subrayan que la última propuesta municipal es la única sobre la que cabe un pronunciamiento ya que la propuesta presentada por el comité "resulta inasumible económica y socialmente"; en este sentido, han explicado que dicha propuesta supone un coste netamente superior al ahorro que conllevaría la municipalización, impidiendo la realización de inversiones --en nueva maquinaria, por ejemplo-- para la mejora de la calidad en la prestación del servicio.LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDADIgualmente han recordado que este viernes, 15 de febrero, expira el plazo para que el comité se pronuncie de forma definitiva acerca de la aceptación o no de la propuesta y han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los miembros del comité para que escuchen a la plantilla y analicen serena y responsablemente la oferta planteada ya que la municipalización de la empresa solo se hará, como se anunció, con el consenso necesario entre ambas partes.Además, han explicado que desde el Ayuntamiento, y en aras a la transparencia, se ha querido informar no solo al comité sino también a los empleados de la empresa, en las sucesivas visitas que se han venido realizando con el objetivo de conocer sus inquietudes y planteamientos. Este miércoles se enviará a la plantilla (1.800 trabajadores) la propuesta ya entregada al comité y a los grupos políticos.PROPUESTA MUNICIPALLa propuesta establece la firma de un convenio colectivo desde 2013 hasta el año 2023, teniendo en cuenta que en lo que respecta a los años 2013 y 2018 ambos incluidos, se cerrarán los ejercicios tal y como se hayan realizado, abonados y ejecutados en su momento.Asimismo, establece subidas salariales desde 2019 en adelante, subidas salariales según la Ley de Presupuestos Generales del Estado; en este caso, esa subida será de 2,25 por ciento para todos los conceptos salariales de tablas.También se contempla mantenimiento de la paga de septiembre (923,82 euros, más la subida que se aplique cada año a las tablas salariales de acuerdo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado). Sobre las vacaciones, la propuesta establece que haya ocho grupos de vacaciones de 21 días que se tomen en el periodo de mayo a octubre y 15 días de vacaciones que se cojan entre los meses de noviembre y abril.De igual modo, en relación con los objetivos, la propuesta establece que se alcancen los 2.500 euros anuales en concepto de productividad y que esto se haga de forma creciente desde el presente año hasta 2023.De este modo, el primer año se abonarían 2.500 euros (no habría variable); el segundo año la fórmula sería de 1.000 euros variables aplicados exclusivamente al absentismo y de otros 1.500 euros fijos, no variables; el tercer año se abonarían 1.500 euros variables aplicados absolutamente al absentismo y 1.000 euros fijos, no variables; el cuarto año habría 2.000 euros variables (1.500 euros aplicados al absentismo y 500 euros a la productividad) y 500 euros fijos, no variables; el quinto año los 2.500 euros serían variables y de ellos 1.500 se aplicarían al absentismo y 1.000 a la productividad.Esta paga por "consecución de objetivos" se actualizaría igualmente con el índice que establezcan los PGE, al igual que el resto de la tabla salarial.Por último, la propuesta establece ampliaciones a jornada completa a empleados a tiempo parcial. Así, al establecerse unas vacaciones anuales, las sustituciones se realizarán por trabajadores que pasarán de fijos a tiempo parcial a fijos a jornada completa --un mínimo de 100 personas--.Igualmente, se transformarán fijos a tiempo parcial en fijos a jornada completa para sustituir bajas, asuntos propios, accidentes y otras incidencias. Por último, todas las jubilaciones que no se sustituyan como consecuencia de la no aplicación de determinados artículos del convenio, se transformarán en tiempo completo las plazas vacantes generadas en el mes de abril de cada año.--EUROPA PRESS--