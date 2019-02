Ayuntamiento presenta 'Agua de Málaga' y lanza una campaña para concienciar sobre ventajas de su consumo

Málaga.- 'Agua de Málaga', la marca del Ayuntamiento para concienciar

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, José del Río, ha presentado este lunes en la desaladora de El Atabal la marca 'Agua de Málaga', cuyo objetivo es fomentar el consumo del agua del grifo, suministrada por la empresa municipal Emasa, que se caracteriza "por ser saludable, de máxima calidad, con los mayores controles sanitarios, respetuosa con el medio ambiente y barata".La presentación de esta nueva marca va acompañada por el lanzamiento de una campaña de concienciación que usará el eslogan 'Calidad en tu grifo'.Así, el Ayuntamiento, a través de Emasa, pretende conseguir un cambio de hábitos y recordar a los malagueños que desde la puesta en funcionamiento de la desaladora, en marzo de 2005, el agua corriente que se distribuye en la ciudad de Málaga tiene "una calidad excelente".De la Torre ha valorado "la calidad del agua" y ha incidido en que el objetivo de la campaña es recordar que "el agua del grifo es de entrada, mucho más barata que aguas equivalentes compradas, y además, tiene calidad extraordinaria", ha valorado. "Nunca en el mediterráneo español ha habido un agua tan blanda, tan ligera y tan extraordinaria como esta", ha destacado De la Torre.La percepción sobre el agua de Málaga ha mejorado notablemente a partir de 2005, pero en el objetivo de que se produzca un cambio de hábitos se apuesta por darle identidad al producto denominándolo 'Agua de Málaga', haciéndolo reconocible, dándole así el valor y la importancia que merece.Esto mismo se ha hecho en otras ciudades, tanto españolas como de otros países de nuestro entorno, en el marco del movimiento 'progrifo'. Sólo en Andalucía, ya se han puesto en marcha iniciativas similares en las vecinas capitales de Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz y Jaén.El abastecimiento de agua para los casi 600.000 habitantes de la ciudad de Málaga se hace a partir de nueve recursos distintos: el complejo de embalses del Guadalhorce --Conde del Guadalhorce, Guadalteba y Guadalhorce--, y los embalses de Casasola, El Limonero y Pilones. A estos seis puntos se añaden otros tres: la captación del río Aljaima y los pozos de Aljaima y Fahala.La mayor parte del agua se transporta por gravedad mediante conducción abierta hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) El Atabal, y presenta un alto contenido en carbonatos y cloruros -sales-, principalmente la que procede del embalse del Guadalhorce. Por esa razón, junto al cloro que es legamente obligatorio agregar, el agua tenía antes de 2005 un sabor que producía rechazo.CAMPAÑA "OPORTUNA"De la Torre, por otro lado, ha considerado "oportuno" hacer esta campaña, ya que "insistimos en la mejora para la economía del usuario y garantía en cuando higiene y calidad ambiental de las aguas".Para De la Torre, "se trata también de facilitar el uso con jarras en los restaurantes; en vez de vender agua en botella recordar que la de Málaga tienen una calidad especial". Así, además de las campañas en los restaurantes, ha aludido a las campañas en los centros públicos; recordando a los malagueños "que el agua de Málaga vale la pena usarla"."Es una campaña de imagen del agua", ha dicho, dejando claro que será ahora, por cuestiones electorales, "corta de tiempo" pero la idea es mantenerla en el futuro. El coste de la campaña es de unos 40.000 euros.Cuestionado, en concreto, por qué se hace esta campaña ahora, De la Torre ha dicho que "no tratamos de que Emasa venda más agua", pero ha incidido en la calidad y en el precio "barato". "Antes de 2005 el agua de Málaga era bebible pero no atractiva ni grata de beber y hoy lo es", ha agregado.De igual modo, ha afirmado, en cuanto a la campaña que "trasladaré como queja al departamento de comunicación de Emasa, que tenía que haberlo hecho antes", pero "más vale tarde que nunca", volviendo a reiterar la calidad del agua y que "tenemos el agua más barata de Andalucía".DESALADORA POR ÓSMOSIS PARA EL AGUA DEL GUADALHORCEHasta 2004, el agua de la ciudad era apta para el consumo gracias al tratamiento físico-químico convencional que se llevaba a cabo. Para mejorar la situación del abastecimiento y aprovechar el recurso del embalse salobre del Guadalhorce se decidió completar la ETAP con una Instalación Desaladora de Agua Salobre (IDAS) por ósmosis. La IDAS entró en servicio en 2005 y, desde entonces, no ha interrumpido su actividad.Desde el punto de vista técnico, el agua con la que Emasa abastece a los malagueños es prácticamente a la carta: tiene que cumplir unos índices de calidad de dureza --contenido en carbonatos-- y de conductividad --contenido en sales-- de diez grados hidrométricos --esto es, 100 partes por millón-- de dureza y 500 microsiemens por centímetro de conductividad.CATA A CIEGASA través de la IDAS, el sabor del agua ha mejorado un 90 por ciento. Aunque se trata de un parámetro subjetivo, incluso ha superado la prueba de una cata a ciegas realizada por un reconocido experto: 'El Comidista' del diario 'El País' publicó en febrero de 2018 que el agua del grifo de Málaga es la segunda mejor valorada de las diez grandes ciudades españolas.La evaluación de 'El Comidista' la realizó uno de los pocos sumilleres de agua de España, Faustino Muñoz, que comparó el sabor del agua corriente de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao. Muñoz puntuó con un seis el agua de Emasa, a la que se refirió como "agua blanda, libre de olores, sin partículas en suspensión, fácil de tomar y muy ligera".Málaga se situó sólo por debajo de Sevilla, empatada con Zaragoza y delante de Bilbao, que obtuvo un cinco --el resto de las capitales suspendió--.La desaladora de El Atabal se puso en marcha en marzo de 2005 y sólo unos meses después, en noviembre, se decretó la situación excepcional de sequía en el abastecimiento a Málaga, debido a la escasez de lluvia y recursos disponibles. Sin embargo, gracias a esta infraestructura se pudo aprovechar el pantano salobre de Gudalhorce, que es el de mayor salinidad, y aunque hubo momentos de hasta 10.000 mS/cm en la entrada a El Atabal, el agua a la salida de la planta ha cumplido siempre con los índices de calidad establecidos.ANÁLISIS PERMANENTES PUBLICADOS EN LA WEBPor otro lado, han recordado que la calidad del agua de salida a la red de distribución es analizada continuamente. Los resultados de dichos análisis se publican diariamente en la página web de Emasa: https://www.emasa.es/3_calidad/analisis_agua/3221_analisis.php. El agua de Málaga no sólo cumple el RD 140/2003, sino que se distingue además por su baja salinidad y dureza, lo que la hace comparable en términos de calidad a muchas aguas envasadas.En cuanto a precio, es de 0,0019 euros/litro (IVA incluido): cada litro cuesta menos de la quinta parte de un céntimo de euro, frente a los aproximadamente 0,19 euros/litro del agua mineral embotellada más barata.Esto lo han demostrado, además, los diferentes estudios realizados hasta ahora. Así, por ejemplo, el último informe realizado por Facua sobre el precio del agua en España destaca que las tarifas de Málaga --14,52 euros para un consumo de diez metros cúbicos con contador individual de 15 mm-- están por debajo de la media española --17,01 euros--. Además, según este estudio, Málaga es la capital andaluza con los precios más bajos del agua.De igual modo, otro estudio realizado por la OCU, sobre el precio del agua para un consumo de 175 metros cúbicos, establecía que Málaga es una de las capitales de España con el precio más bajo. Así, la tarifa anual para una familia con este consumo se establecía en Málaga en 308 euros, muy por debajo de capitales como Murcia, Barcelona, Alicante, Palma de Mallorca, Cádiz, Huelva, Tarragona, Sevilla, Córdoba o Santa Cruz de Tenerife.--EUROPA PRESS--