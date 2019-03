Ayuntamiento de Fuengirola impulsa una red de voluntarios para acompañar a mayores con ayuda de Fundación Harena

Málaga.-Ayuntamiento de Fuengirola impulsa una red de voluntarios para

El Ayuntamiento de Fuengirola y la Fundación Harena irán de la mano para crear una red de voluntarios para acompañar a personas mayores que viven solas y que no tienen a su alrededor apoyo familiar.El próximo miércoles, 6 de marzo, a las 19.30 horas en el Palacio de la Paz se llevará a cabo una charla informativa sobre este programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la colaboración de los fuengiroleños.El edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola, Francisco José Martín, acompañado por la directora gerente de la Fundación Harena, Angie Moreno, han anunciado esta semana esta iniciativa y durante la charla se dará a conocer las experiencias existentes y cómo ha mejorado la calidad de vida de determinadas personas sde que forman parte de esta iniciativa social. La entrada es libre, ya que lo que se pretende es que el máximo número de ciudadanos se sumen."La Fundación Harena hace una labor increíble y que se debe reconocer, y para nosotros es un orgullo que trabajen junto al Ayuntamiento para implantar esa red de voluntarios aquí", ha indicado el concejal, quien ha recordado que desde el Ayuntamiento se desarrollan programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio o el reparto de alimentos "pero hay mayores que no cuentan con un entorno familiar cercano, que se sienten solos, y estos voluntarios pueden ayudar muchísimo".Angie Moreno ha recordado los orígenes de la Fundación Harena y el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, "tanto en Málaga como en el mundo, fomentando la solidaridad y la ayuda voluntaria como elementos que posibilitan el enriquecimiento personal y la creación de una sociedad mejor".En Málaga esta entidad, ha dicho, "pretende crear una red de afecto y apoyo para las personas que lo necesitan". Este programa, ha recordado, ya funciona en Málaga capital como en Marbella, ciudades a las que se sumará ahora Fuengirola.La Fundación Harena atiende una media de 400 personas al año a través de una importante red de voluntariados. "Tan solo dedicando un par de horas al día a estas personas, que no cuentan con apoyo familiar cercano o están solos, se les puede ayudar muchísimo. Esas personas lo agradecen muchísimo y de eso se trata el proyecto, al que hemos denominado Soledad 0-Vida 10", ha explicado.--EUROPA PRESS--