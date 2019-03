Málaga.- Un estudio identifica la relación entre la evolución urbaníst

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Víctor Navas, y la concejala de Puerto, Encarnación Cortés, han trasladado un mensaje de tranquilidad por la situación del barco de vapor USS Willow, que se está hundiendo, incidiendo en que se han puesto todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios del puerto, y la protección necesaria para el control del artefacto acuático."Afortunadamente el barco no se ha escorado hasta el punto de llegar a taponar la bocana del puerto, lo que ha permitido que el control de la situación haya sido mucho más sencillo", ha apuntado Navas, quien ha recordado que en este mandato ya se produjo otro incidente de este tipo cuando una gabarra quedó varada en una playa de la localidad en 2017.Tal y como ha apuntado Subdelegación, la edil del Puerto ha apuntado que ya se han notificado los hechos a las autoridades competentes, que son Capitanía Marítima Málaga, Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Comandancia Guardia Civil del Mar".Desde la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena, cuyo gerente, Manuel Jiménez, también ha acompañado al alcalde y la concejala durante la visita, han apuntado que, según sus equipos técnicos, el hundimiento "ha podido producirse por el fuerte temporal de levante que azota el litoral desde hace varios días".Según la hipótesis inicial que barajan los técnicos, es posible que el viento y el fuerte oleaje hayan alterado la posición del barco, golpeándose contra el muelle principal y produciendo en su casco una vía de agua que habría provocado el hundimiento. No obstante, los técnicos subrayan que este diagnóstico "es provisional y que no se conocerán con exactitud las causas del suceso hasta que se realice la inspección preceptiva correspondiente". Esta inspección está prevista que tenga lugar en los próximos días.Desde la dirección del Puerto Deportivo se ha señalado que todo parece indicar que el barco, semihundido en este momento, ha caído sobre el fondo del puerto, razón por la que no se espera que se produzca un mayor escoramiento del mismo, ni su vuelco. En consecuencia, no se contemplan ulteriores riesgos para los usuarios de la marina benalmadense.Como medida de prevención, los equipos del Puerto Deportivo de Benalmádena han iniciado la instalación de una barrera anticontaminación en el entorno del buque. No obstante, éste carecía de combustible en sus bodegas, por lo que no se estima posible que se produzca una fuga de hidrocarburos.La gerencia del Puerto de Benalmádena ha señalado que ya se ha puesto en contacto con el propietario de la embarcación con la finalidad de que proceda cuanto antes a tomar las medidas oportunas. "Estas medidas deberán ir en consonancia con las indicaciones provenientes de las autoridades competentes", ha destacado Cortés.--EUROPA PRESS--