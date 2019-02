Avanzax lamenta la muerte de la niña con alergia alimentaria y pide más formación y cumplimiento de normativa

La Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos, Avanzax, ha lamentado el fallecimiento de una niña británica de nueve años por un posible shock anafiláctico sufrido en el municipio malagueño de Mijas (Málaga) y ha reclamado una mayor formación de los profesionales que trabajan en la hostelería y restauración y el cumplimiento de la normativa de etiquetado.Así, desde el colectivo han solicitado, a través de un comunicado, que "no se escatimen esfuerzos para esclarecer lo sucedido y depurar posibles responsabilidades", apuntando que llevan tiempo reclamando una mayor formación de los profesionales de esos sectores "ante el aumento de casos de alergia alimentaria entre la población"."Es necesario que sepan evitar riesgos la contaminación cruzada tanto a la hora de elaborar los alimentos y platos como a la hora de servirlos a los consumidores", han manifestado, considerando en este sentido "vital que se cumpla estrictamente el Real Decreto 126/2015 sobre productos alimentarios envasados y no envasados".Esa normativa regula de información a las personas consumidoras sobre los ingredientes, alérgenos --y trazas de estos-- y engloba también los alimentos y platos elaborados que se sirven en los establecimientos de restauración colectiva, según han explicado desde Avanzax."Desgraciadamente, a diario encontramos cartas que no detallancorrectamente la presencia de los 14 alérgenos de declaración obligatoria e incluso establecimientos que no ofrecen esta información por escrito y de manera clara, veraz y fácilmente entendible, como indica la legislación", han lamentado.Al respecto, la Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos ha exigido que las administraciones competentes "tomen medidas para inspeccionar establecimientos y hacer que cumplan la normativa de etiquetado e información a las personas consumidoras".Finalmente, han recordado la importancia de que los pacientes con alergia alimentaria que tengan riesgo de sufrir shock anafiláctico "lleven siempre consigo adrenalina autoinyectable, una medicaciónde rescate que puede salvarles la vida en caso de sufrir esta reacción fatal".--EUROPA PRESS--