Audiencia archiva para el presidente del PP de Mijas el caso de supuesto soborno a un edil de CCSP

Ángel Nozal

La Audiencia de Málaga ha acordado sacar al presidente del PP de Mijas (Málaga) y candidato de esta formación a la Alcaldía, Ángel Nozal, del caso por el supuesto ofrecimiento realizado al edil de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) --marca local de Podemos--, Francisco Martínez Ávila, a cambio de apoyar una moción de censura.Así, la Sección Novena de la Audiencia malagueña estima en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Nozal contra el auto en el que el juez instructor acordó continuar la causa por el trámite de procedimiento abreviado contra Nozal y el exedil Santiago Martín --que dimitió tras esta polémica--.Esta causa se inició tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por Martínez, según el cual había recibido ofrecimientos, entre ellos un trabajo, a cambio de apoyar una moción de censura, aportando una grabación de reuniones con los denunciados. El ministerio fiscal vio indicios de delito y remitió el caso a un juzgado de Fuengirola.Ahora, la Sala, tras analizar los documentos y las conversaciones, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del también portavoz municipal del PP de Mijas, al considerar que "no consta que existiera ninguna propuesta expresa y clara por parte del señor Nozal dirigida al denunciante para que apoyara una hipotética moción de censura".En este sentido, explica que el relato de los hechos que recogió la jueza de Fuengirola "no se corresponde exactamente con lo que resulta de la conversación grabada" en el despacho de Nozal, apuntando que no hay transcripción completa y el denunciante "sólo reproduce unos párrafos".Además, analizadas las conversiones de la reunión mantenida previamente entre el denunciante y el exedil Santiago Martín y "parece que éste propone al otro lo que tiene que decirle a Nozal, lo que no resulta lógico si fuera cierto que los dos concejales del PP actuaban de común acuerdo", indica el Tribunal."Se ha de concluir que con los datos aportados por el denunciante no se deduce la existencia de indicios racionales para creer que se hubiese concertado con Santiago Martín para proponerle al señor Martínez que apoyara una supuesta moción de censura a cambio de proporcionarle un trabajo o no denunciarlo por supuesta malversación", concluye la Sala.Desde el PP de Mijas han considerado que el auto es "suficientemente claro y elocuente", esperando que "una vez que la justicia ha hablado, los diferentes actores políticos y sociales seamos responsables y, consecuentemente, reparemos el honor dañado".--EUROPA PRESS--