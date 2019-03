ATA ve una "mala noticia" la aprobación del real decreto que obligará

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha indicado este viernes que ve "una mala noticia" que se apruebe el decreto que modificará el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, pues ha considerado que es "una traba" para los autónomos."Creo que poner en marcha, tras dos veces haber dicho el Supremo 'no' a este registro horario es algo que es una traba para muchos autónomos que tienen uno o dos empleados", ha apuntado sobre la medida que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes.Así, ha explicado a los medios de comunicación, momentos antes de participar en las 'Jornadas sobre Novedades Tributarias 2019' que tienen lugar en Málaga, que considera que "llevar un registro horario de la entrada y la salida es volver al siglo pasado, es volver a la época de las sirenas, cuando entraban a la fábrica sonando la sirena"."En el siglo XXI, donde vivimos, donde está la conciliación de la vida laboral, donde está el teletrabajo, donde lo que se busca es la flexibilidad que el trabajador y el autónomo puedan trabajar en el momento que mejor le venga pudiendo conciliar la vida laboral y familiar creo que esta decisión de hacer obligatorio un registro horario es dar un paso atrás", ha continuado.Asimismo, ha resaltado que desde ATA abogan por "castigar y reprimir aquellas empresas que evidentemente hacen un mal uso de lo que son los contratos y los tiempos de trabajo que tienen los trabajadores, pero no se puede generalizar a todo el mundo poniendo más trabas y más trámites de obligado cumplimiento".También ha considerado que "llevar cualquier iniciativa legislativa a una diputación permanente no nos parece lo más lógico", ya que se han disuelto las cámaras y porque "se coarta la capacidad de que la soberanía popular representada por el Congreso de los Diputados pueda enmendar esos decretos"."Puedo ver la necesidad. Nosotros creemos que hay aspectos que puedan ser necesarios, pero la urgencia... me hubiera gustado que todos estos decretos que se han aprobado y que puedan venir se tramitaran con unas Cortes Generales constituidas", ha destacado, ya que de otra manera se podría haber realizado un acuerdo en los ámbitos social y legislativo con la tramitación de un proyecto de ley, ha explicado.En este sentido, ha incidido en que desde ATA no les parece "lógico que vaya a la diputación permanente en un paquete cerrado y sin capacidad de presentar enmiendas o poder mejorar el texto legal que hoy apruebe o los viernes que venga el propio Consejo de Ministros".PROBLEMAS DE LOS AUTÓNOMOSAmor se ha referido también a los distintos problemas a los que según él se enfrentan los autónomos y ha señalado una serie de medidas que considera necesarias tomar para mejorar su situación."Hay que cambiar el chip. No se puede seguir poniendo traba, no se pueden seguir creando trámites burocráticos. La fiscalidad para los autónomos, para las empresas, hay que adaptarla al siglo XXI", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que uno de los "grandes problemas" es que los autónomos tengan que pagar 300 euros de cotización a la Seguridad Social si facturan 1.000 euros.Asimismo, ha señalado que "estamos en un momento complejo" debido a la desaceleración económica que se produce en España y Europa, así como a las tres convocatorias electorales de los próximos meses, ya que "generan un poco de incertidumbre; y que evidentemente los empresarios, los autónomos lo que queremos es estabilidad y un clima para crear empleo", ha resaltado.Por estos motivos ha valorado que es necesario "un gobierno fuerte que sea capaz de tomar medidas que nos puedan paliar la situación en la que está y sobre todo que se ayude a generar empleo, que se ayude a las empresas, no se las castigue, que se ayude a los autónomos, no se les castigue, que se eliminen trabas".Al respecto ha explicado que considera necesario revisar el sistema fiscal para adaptarlo a la nueva economía digital, así como facilitar el emprendimiento, combatir la morosidad o bajar los impuestos."Hay que dar una segunda oportunidad. El gran problema que tenemos en España es que no hay una segunda oportunidad para aquellos autónomos que fracasan", ha apuntado.PREVISIONES PARA 2019El presidente de ATA también ha avanzado que durante 2019 el crecimiento de empleo será la mitad del año pasado, según sus previsiones. En concreto sería un crecimiento del 1,5 o dos por ciento en el ámbito del trabajo y de en torno al uno por ciento en el número de autónomos."Creemos que difícilmente se va a llegar a 300.000 empleos y en el número de autónomos esperamos un crecimiento de autónomos que estaría en torno a los 35.000-40.000 autónomos en España en este año", ha detallado.--EUROPA PRESS--