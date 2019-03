Desayunos informativos de Europa Press Andalucía

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha resaltado este viernes que Andalucía "está tirando del crecimiento de los autónomos" en España, por lo que ha pedido al Gobierno andaluz que "sigan impulsando medidas que favorezcan el emprendimiento, que ayuden a consolidarlo".Amor ha señalado a los periodistas momentos antes de participar en Málaga en las 'Jornadas sobre Novedades Tributarias 2019' que estas medidas deben apoyar también "a la mujer autónoma, a la mujer emprendedora" y ha avanzado que la entidad prevé que Andalucía supere en 2019 la cifra de crecimiento de 21.000 autónomos frente a la de 15.000 del año pasado."Creemos que este es el camino, porque si hay más autónomos hay más empleo", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que "en Andalucía el crecimiento ha sido un tercio de lo que han crecido los autónomos, un 40 por ciento de lo que han crecido los autónomos en España".Asimismo, ha valorado que Málaga "en el último año ya supera la cifra de 115.000 autónomos; ha crecido un tres por ciento en el último año en 3.300 autónomos, que es prácticamente el 12 por ciento que han crecido los autónomos en España, además impulsados por la mujer, que tiene mayor volumen de crecimiento que tienen los varones"."Es una provincia que está tirando del empleo y está tirando del empleo en España, lo he puesto de manifiesto, si hay más autónomos hay más empleo y si hay más empleo hay más crecimiento económico", ha destacado.Sin embargo, ha lamentado que "desgraciadamente en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional los resultados no son tan buenos en el mes de febrero". "Hemos visto que el paro ha subido frente a lo que ha venido ocurriendo desde el año 2013", ha añadido.AMPLIACIÓN DE TARIFA PLANAPor otro lado, Amor ha resaltado que la ampliación a 24 meses de la tarifa plana de 60 euros y la súper reducida de 30 euros durante 24 meses para menores de 25 años y mujeres jóvenes en el ámbito rural en Andalucía "ha conseguido el afloramiento de economía sumergida, porque hay muchas actividades que antes se realizaban y no cotizaban a la seguridad social".Así, ha recordado que "del ámbito rural hay que calificar que son poblaciones de menos de 5.000 habitantes", por lo que esta medida "va a ayudar a que surja el emprendimiento, va a ayudar consolidar actividades, pero sobre todo hay una cosa muy buena y es que va a ayudar a que aflore economía informal".El presidente de ATA ha especificado que esta "economía informal" es aquella en la que "el trabajo no se realiza con habitualidad", la cual "se da mucho" en estas poblaciones pequeñas y en la que como los ingresos son bajos "no puedes pagar 280 euros de cotización a la seguridad social", como en la artesanía, ha señalado.--EUROPA PRESS--