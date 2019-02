Asaja Málaga reclama al Gobierno la inclusión de la peste porcina africana en los seguros de ganado

Asaja Málaga ha reclamado al Ministerio de Agricultura la inclusión de la peste porcina africana en los seguros de ganado, ya que, "a pesar de que la enfermedad aún no ha entrado en nuestro país, esta dolencia que afecta al ganado porcino se está extendiendo por varios países de la Unión Europea".El presidente de Asaja, Baldomero Bellido, ha afirmado que "los seguros deben cubrir las necesidades del ganadero y estar al servicio de las adversidades que se les puedan presentar" y ha añadido, a través de un comunicado, que "ahora planea esta enfermedad sobre el sector y hay una gran preocupación a la que hay que dar respuesta".En este sentido, ha asegurado que recientes informaciones indican que la epidemia se ha propagado por países como Bélgica y que otros como Dinamarca preparan levantamiento de cercas para evitar que entre en sus fronteras."Ahora mismo los seguros no cubren esta enfermedad y lo que pretendemos es anticiparnos, porque en caso de que entre en España, el ganadero necesita medios para mantener su trabajo y que no suponga una ruina en caso de que se viera afectado", ha revelado Carlos Carreira, Veterinario de Asaja Málaga. "Parece que está muy lejos, pero no nos podemos descuidar", ha incidido.Por todo ello, desde Asaja Málaga pedimos al Ministerio de Agricultura que "luche por un sector estratégico en España ya que apostando por incluir este seguro se está dando seguridad y protegiendo a los ganaderos de porcino".--EUROPA PRESS--