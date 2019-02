Arrancan las jornadas 'Mujer y Arquitectura' en el Centre Pompidou con reflexiones sobre un evento de 1993

El Colegio de Arquitectos de Málaga y el Área de Cultura del Ayuntamiento celebran este jueves y viernes las jornadas 'Mujer y Arquitectura' en el Centre Pompidou Málaga. Estas ponencias se han organizado coincidiendo con el 25 aniversario del curso 'Urbanismo y Mujer. Nuevas visiones sobre el espacio público y privado', también conocido como 'Proyecto Now 256', celebrado en Málaga en 1993.Por esta razón, el encuentro comenzará con las reflexiones de parte de las mujeres arquitectas y geógrafas que participaron en aquel evento, según ha informado el Colegio de Arquitectos en una nota de prensa.Las jornadas, en las que colaboran la Universidad de Málaga y el Centre Pompidou Málaga, arrancarán este jueves a las 16.30 horas con las intervenciones de Susana Martín Fernández, directora general del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Hernández Pezzi, arquitecto y autor del libro 'La ciudad compartida'; Clelia Martínez Maza, vicedecana de Posgrado e Investigación de la Universidad de Málaga; y Francisco Sarabia Nieto, decano del Colegio de Arquitectos de Málaga.A continuación, y para recordar el curso celebrado en 1993, se contará con las aportaciones de algunas de las participantes en aquellas jornadas 'NOW'.Así, estarán presentes las arquitectas Alicia Carrió Baistrochi, Carmen Vila García, Miriam Rein Lorenzale, Graciela Waen Herrendorf, Ascensión Granger Amador, María Soler Schneider, Dolores Jiménez Ruiz y Ana Rojo Montijano, además de las geógrafas Carlota Escuredo Gallegos y Yolanda Tovar Ortiz. A continuación, María Ángeles Durán de las Heras, doctora en Ciencias Políticas ofrecerá la conferencia '1993-2019. Conversaciones entre mi casa y yo'.Las ponencias del viernes 8 de febrero comenzarán a las 16.30 horas con la intervención de Carmen Moreno, arquitecta y profesora de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.Le seguirán las conferencias de Fuensanta Nieto, arquitecta y profesora de Proyectos Arquitectónicos en Universidad Europea de Madrid; María González, arquitecta y profesora de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA Sevilla; y Martha Thorne, arquitecta, directora ejecutiva del Premio Pritzker y decana en IE School of Architecture & Design's. Por último, se celebrará una mesa redonda con todas las conferenciantes.MUJERES EN LA ARQUITECTURAEn junio de 1963, la arquitecta Elena Arregui firmaba el artículo 'La opinión de las mujeres' en la revista Arquitectura. El texto recoge una crónica sobre el Primer Congreso Internacional Femenino de Bad Godesberg acerca de la opinión de la mujer en materia de viviendas, acompañada de varios dibujos de la autora sobre distintos "tipos de mujer".Las voces femeninas en el sector fueron escasas en los sesenta. Elena Arregui y Carmen Castro eran de las pocas firmas que aparecían en la revista Arquitectura. Aunque resulta indiscutible que actualmente hay mucha más presencia que entonces, es indudable que queda todavía mucho camino por recorrer para alcanzar la paridad de género.En 1993 se organizó en Málaga el curso 'Urbanismo y Mujer. Nuevas visiones sobre el espacio público y privado', cuyo objetivo era "analizar en profundidad los espacios de 'lo urbano' y 'lo doméstico', estudiando, desde la sensibilidad propia de la mujer que lo usa, lo habita, lo sufre o lo crea, las claves que dan una lectura peculiar del espacio, que no siempre queda reflejada en los proyectos o actuaciones de arquitectura y urbanismo".En 2018, con motivo de la Noche en Blanco de Málaga, cuyo hilo conductor era 'Musas y Creadoras', el Colegio de Arquitectos de Málaga, en colaboración con el Ateneo y el Área de Cultura del Ayuntamiento, realizó una exposición de trabajos, un vídeo con entrevistas a profesionales de la arquitectura y una mesa redonda intergeneracional.--EUROPA PRESS--