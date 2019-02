Arranca la nueva temporada del Cineclub del 27 con la proyección de 'Little man, what now?', de Frank Borzage

La nueva temporada del Cineclub del 27, el ciclo cinematográfico dedicado a las películas que inspiraron a los jóvenes artistas y literatos de la Generación del 27, arrancará este miércoles con la proyección en el MVA de 'Little man, what now?', de Frank Borzage.En esta temporada, el ciclo sigue repasando las visiones de la mujer que legó el cine en de los últimos años veinte y los primeros treinta como ya hiciera con títulos como 'Juana de Arco', 'El viento', 'Anna Christie', 'La muchacha de Londres', 'Tres páginas de un diario', 'Aelita, reina de Marte', 'Un viaje de ida' y 'Cleopatra'.Este miércoles será el turno de 'Y ahora ¿qué?' ('Little man, what now?'), un título de los primeros años del cine sonoro dirigido por Frank Borzage. Será a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.Se trata de una obra poco recordada hoy día, pero de gran impacto en su momento y notable densidad narrativa, han indicado desde la Diputación malagueño en un comunicado. El genio del cine de sentimientos, Frank Borzage, la realizó entre dos de sus títulos mayores: la muda 'El séptimo cielo' y la sonora 'Por quien doblan las campanas'.Es el primer título de la "trilogía alemana" que el director iría facturando a lo largo de los treinta y es la primera cinta de Hollywood en la que se alude al auge del nazismo.Basada en una novela de Hans Fallada, la película presenta el colapso social en medio del cual una joven pareja enamorada intenta sobrevivir. Casados en secreto, deben ocultar su estado civil por miedo a perder su trabajo. La casi debutante Margaret Sullavan lega una conmovedora interpretación que anuncia la gran actriz de los años siguientes en los que el director la reclamaría varias veces para otros títulos, entre ellos 'Tres camaradas' y 'Tormenta mortal', que completan la trilogía mencionada. Vidor, Lubitsch y otros maestros también se rindieron al encanto y profesionalidad exhibidos en esta cinta.--EUROPA PRESS--