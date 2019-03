Archivan la denuncia contra el superintendente de la Policía Local de la capital

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha decidido archivar la denuncia presentada contra el superintendente de la Policía Local de Málaga José Fernando Cerezo García-Verdugo en relación con decisiones a la hora de organizar el servicio.El superintendente estaba citado este lunes a declarar como investigado y la jueza tras oír a éste y al denunciante ha decidido archivar la causa al no queda acreditada la existencia de infracción penal alguna.A raíz de un comunicado del grupo municipal Málaga Ahora, informando de la comparecencia judicial del responsable policial como investigado por un delito de prevaricación, el equipo de gobierno señaló que la Policía Local había podido averiguar que la citación tenía origen en la denuncia de un agente cuyo descanso fue modificado por la Jefatura en la Feria de 2018.Al respecto, indicaron que Cerezo "tomó esa decisión, en el ámbito de sus competencias, para cumplir con su máxima obligación: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Al reasignarse el servicio del agente, éste no acudió a trabajar y no justificó su ausencia", señalaron en su momento desde el equipo de gobierno.Ahora, la jueza indica en un auto en primer lugar que efectivamente "no ha aportado el denunciante justificación de los motivos por los que no acudió a trabajar el día" y, además, añade que no recurrió la decisión de la Jefatura de cambiarle el servicio ni la sanción por la que se le quitaban días de trabajo extra.Para la instructora, la explicación dada por el investigado sobre la forma de actuar dentro de la Policía y la organización en evento o circunstancias especiales es "lógica y suficiente", instando al denunciante que acuda al procedimiento que corresponda para reclamar la supuesta pérdida de ingresos por esas horas extras.--EUROPA PRESS--