Andalucía destina 27 millones de euros a 680 acciones del plan de promoción que incide en el marketing digital

Juan Marín, preside la reunión de la Mesa del Turismo

La Mesa del Turismo de Andalucía ha aprobado este lunes el Plan de Acción 2019 para la promoción del destino, que contempla 680 acciones --de las que 200 son formativas-- en 50 países y que supondrá una inversión de 27 millones de euros, según ha explicado el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha indicado que este año se pone el acento en el marketing digital.Marín ha destacado que el plan ha recibido el respaldo de todos los integrantes de la Mesa del Turismo, empresarios y sindicatos, y ha asegurado que aunque la inversión no puede superar a la realizada en 2018, por la prórroga de los presupuestos andaluces, "sí hay modificaciones sustanciales en la distribución de los recursos".En este sentido, ha precisado que las acciones de promoción en el ámbito digital, no solo a nivel nacional y europeo, sino en unos 50 países de todo el mundo, tendrán una partida de 2,8 millones de euros, con el fin de "estar presentes en todos los portales y redes sociales".Marín ha explicado que de las reuniones con intermediarios, operadores y profesionales se extrae "la importancia creciente de la promoción en la Red, ya que un viajero realiza hasta más de 200 consultas de media en Internet para decidir su destino de vacaciones".También ha destacado la especial atención al mercado nacional y a los principales internacionales, Reino Unido y Alemania, algunas de las cuales comenzarán de modo inminente para reforzar el posicionamiento de la comunidad. También se buscará diversificar la cartera de emisores extranjeros europeos, con especial atención a Rusia; y mejorar el conocimiento de Andalucía en mercados lejanos, entre ellos Japón, China, Emiratos Árabes, Canadá y Latinoamérica.De los mercados emergentes ha indicado que se consideran prioritarios Benelux, los países nórdicos y los asiáticos, acciones que van "de la mano con el ministerio"; aunque ha apuntado que consideran que existe "un gran potencial en Latinoamérica, por lo que empezamos este año con acciones muy directas y misiones inversas".CALIDADMarín ha considerado que el avance de datos del primer trimestre "nos lleva a pensar que puede ser un año muy bueno para el turismo", registrando crecimientos de entre el 2,6 por ciento y el cuatro por ciento para el conjunto del ejercicio, apuntando que la apuesta también se dirige "a captar un turismo de mayor calidad, más sostenible y con menor estacionalidad".El vicepresidente andaluz ha afirmado que se realizará un seguimiento continuo de las acciones para medir su eficacia, un análisis que se trasladará a la Mesa del Turismo para la elaboración del Plan de Acción 2020, que espera "tener aprobado por la Mesa del Turismo en el mes de noviembre como muy tarde".Los objetivos estratégicos del documento para este ejercicio son alcanzar una mejor distribución de los turistas en el tiempo y en el territorio, el aumento del gasto medio, la apuesta por Andalucía como un destino de calidad, experiencial, innovador, sostenible y seguro y la mejora de la conectividad aérea, en lo que "se está trabajando a través de la conferencia sectorial de turismo y sobre todo en los países que más preocupa, como Reino Unido", ha indicado Marín.De igual manera, el plan incide en las medidas para impulsar la competitividad de las pymes turísticas andaluzas, así como en el empleo, con el fin de posicionar a Andalucía como destino turístico de calidad y responsable, consolidando un modelo sostenible y generador de riqueza.Se promocionarán hasta 25 segmentos concretos y se multiplicarán los públicos objetivos a los que se dirijan las actuaciones, atendiendo a las demandas de cada perfil de cliente potencial. Para ello, se llevarán a cabo unas 200 acciones inversas, se asistirá a 70 ferias del sector y se superará el medio centenar de actuaciones digitales, entre otras tipologías de acciones.Por su parte, el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha destacado que se hayan recogido las observaciones hechas desde las organizaciones empresariales "mientras que en otras ocasiones no hemos logrado que se incorporaran absolutamente todas". Ha instado a ponerlo en marcha lo antes posible porque va "retrasado" por motivos de cambio de gobierno.También se ha referido al plan de 2020, indicando que "antes de final de año debe estar aprobado", apuntando que habrá que modificar los conceptos de ese nuevo plan "porque estamos en años de cambios en el turismo, en la forma de comercializarlos y en las vacaciones". Ha apostado por "recoger todos los segmentos que tenemos y juntos hacer un producto para ese turismo que se gasta más y que no elige el sitio por el precio"."Con el precio no podemos competir, pero sí con los productos que tenemos en Andalucía, porque somos únicos en ese sentido, por variedad, por infraestructuras o por ubicación", ha indicado, apuntando que "esa será la base para el plan de 2020". Ha explicado que los empresarios "cada vez estamos vendiendo más con antelación", por lo que "se hace necesario que las campañas y los planes de acción se adelante lo máximo posible", ha dicho.Respecto al 'brexit', Sánchez, que ha considerado que es "una incógnita", ha indicado que "se ha quedado aprobado que en el plan queda abierto para si en algún momento puntual tenemos que hacer una acción especial por los movimientos que surjan en el mundo".Ha indicado que les ha "preocupado tremendamente que el año pasado no se haya utilizado un 20 por ciento del presupuesto" de la Consejería, indicando que "hay acciones concretas que se pueden hacer continuamente en conjunto con la iniciativa privada, con los empresarios que, además, estamos de acuerdo con los planes específicos en cada provincia".El secretario de Estrategias Sectoriales de CCOO-A, Juan Manuel Tejada, ha indicado por su parte que es un plan "acertado que técnicamente aborda todos los aspectos que necesitamos en Andalucía para desarrollar esta actividad" y ha indicado que desde el sindicato han incidido especialmente en los aspectos que tienen relación con la cohesión social."El 13 por ciento del Producto Interior Bruto de la comunidad --que supone el turismo-- no puede quedar en unos cuantos bolsillos, tiene que repartirse en el conjunto de la población; y no sólo debe perseguirse la cantidad de empleo, sino también la calidad", ha dicho, indicando que "la atención por parte de la Consejería es acertada".Al respecto, ha señalado que han planteado la necesidad de una Mesa de Turismo en la que se hable específicamente de la calidad de empleo "y hay un compromiso" para después de aprobarse los presupuestos. "Estamos hablando del 12,5 por ciento del empleo en Andalucía", ha insistido.--EUROPA PRESS--