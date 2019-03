Alfonso Guerra cree que en Cataluña hay que "meter racionalidad": "Hay

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado que para resolver la situación política que existe en Cataluña hace falta "meter racionalidad". "En Cataluña hay que enfriar, no calentar", ha manifestado.Así se ha pronunciado Guerra en declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de participar en la tarde de este martes con la ponencia '75 años de Política con corazón en España' en un ciclo de conferencias organizado con motivo del 75 Aniversario de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el Instituto de Cardiología de México (INCM) y la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC).Guerra ha asegurado que en Cataluña "están dominando los sentimientos, se ha engañado a la gente durante mucho tiempo y la gente tiene unos determinados sentimientos", por lo que ha considerado que "hay que meter racionalidad".Para el vicepresidente del Gobierno, en la política en general "el corazón nunca sobra, lo que sobran son los sentimientos cuando tienes que aplicar la razón". "La inteligencia emocional no puede dominar sobre la racional en la política, en otras facetas de la vida, como el amor o las relaciones personales, sí", ha dicho."En política siempre se corre el riesgo de que la inteligencia emocional le ciegue a uno de lo que tiene delante que es la inteligencia racional", ha manifestado, considerando que en la actualidad "los sentimientos están ocupando el lugar que deben ocupar la racionalidad".Guerra ha indicado que "están pasando cosas en el mundo y en España también" y ha señalado que la concepción de la democracia "está cambiando y no precisamente para mejor", considerando que no se parece "nada" el momento que pasa actualmente la política con el de la Transición.Al respecto, ha dicho que en 1945 "Europa y el mundo pensó que se había vencido a los fascismos para siempre y la verdad es que hoy está pasando en el mundo algo muy grave, se están reverdeciendo las maneras totalitarias", algo que, ha dicho, "se puede ver en Estados Unidos, Rusia, Holanda, Hungría y Polonia y con graves advertencias en Francia, Alemania y España".Sobre la aprobación de decretos por parte del Ejecutivo antes de las elecciones, ha indicado que "un gobierno en funciones puede legalmente hacer decretos, esa idea de que es ilegal es falsa"; aunque ha indicado que otra cosa es "que la consideración que le merezca el abuso de los decretos, estando en funciones o sin estarlo, no sea positiva, cada uno puede tener su opinión y el que quiera criticarlo hace bien en criticarlo"."Si haces muchos, resulta que choca un poco con la tradición, con lo habitual, pero legal es", ha asegurado, al tiempo que ha dicho que su opinión al respecto es que depende de cuál sea, apuntando que "los decretos leyes exigen unas condiciones, que son urgencia y necesidad, hay que examinar cada uno y si las hay, está bien". Sobre los decretos sociales, ha apuntado que no los conoce.Cuestionado por la situación en Venezuela, ha dicho que "se ha convertido en una dictadura que, además, está matando de hambre al pueblo", por lo que entienden que "no hay más remedio que apoyar una salida democrática y justa del pueblo venezolano que está sufriendo muchísimo".En su conferencia, Guerra ha repasado la evolución del país desde 1944 hasta la Transición y ha expuesto cómo ve desde la actualidad ese periodo política de España. Asimismo, ha felicitado a la Sociedad Española de Cardiología (SEC) "porque 75 años no los cumple cualquiera".LA SECDurante la bienvenida al acto, el presidente de la SEC, el doctor Manuel Anguita, ha recordado que en 1944, tras celebrarse el primer congreso español de cardiología, e incluso antes de establecerse la cardiología oficialmente como especialidad médica, se creó la SEC, impulsada por el doctor Antonio Azpiarte Rubio y bajo la presidencia del doctor Carlos Jiménez Díaz."En un contexto de posguerra y coincidiendo con un recién implantado 'seguro de enfermedad', la SEC se constituyó como una organización científica y profesional, sin ánimo de lucro, con las mismas metas que conserva a día hoy: incrementar el estado del conocimiento sobre el corazón y el sistema circulatorio; avanzar en la prevención y tratamiento de sus enfermedades; y mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes cardiacos", ha explicado Anguita.Por su parte, el presidente de honor de la SEC, el doctor Eduardo de Teresa, ha sido el encargado de presentar la conferencia de Alfonso Guerra."Si le preguntáramos al señor Guerra qué momentos destacaría de los últimos 75 años de política en España, seguramente aludiría a la elaboración de nuestra Carta Magna y a los primeros años de nuestra democracia. Es curioso que para la Sociedad Española de Cardiología esos años también fueran decisivos", ha señalado.Asimismo, ha indicado que "poco después de la aprobación de nuestra Constitución, ya en 1979, la SEC decidió impulsar la Fundación Hispana de Cardiología, con el fin de realizar campañas de educación sanitaria para la población", apuntando que en 1984, el Consejo de Ministros "la declaró de utilidad pública y en la década de los noventa cambió su nombre por el que hoy conocemos como la Fundación Española del Corazón (FEC), que cuenta con la infanta Margarita de Borbón como presidenta de honor".Para concluir, el presidente del Comité Ejecutivo del 75 Aniversario, el doctor José María Cruz, ha señalado que gracias al fomento del conocimiento, la investigación y los avances en el diagnóstico y las terapias en el campo de la cardiología, "hoy las expectativas y la calidad de vida de la población han mejorado sustancialmente".A lo largo de 2019, en paralelo al ciclo de conferencias, la SEC llevará a cabo una serie de actividades científico-culturales, para celebrar más de siete décadas de investigación y formación en cardiología, en España y América. Estas acciones culminarán con la celebración del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, que se organizará en la ciudad de Barcelona, en el mes de octubre.--EUROPA PRESS--