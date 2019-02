Alcaldesa de Fuengirola aborda con la Junta la concesión de chiringuitos y expediente de terreno del hospital

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, y el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo para avanzar en la solución de las concesiones de chiringuitos y también han abordado el estado del expediente del terreno donde se plantea el futuro hospital que daría servicio a Mijas y Fuengirola.La alcaldesa, que en primer lugar, ha agradecido la visita del delegado, ha indicado que se han centrado especialmente en dos asuntos "muy importantes para el futuro de la ciudad", en alusión a las concesiones de los chiringuitos por 15 años con posibilidad de prórroga durante otros 15 años más y el estado del expediente del terreno donde se plantea el futuro hospital."Creo que los chiringuitos merecen una respuesta ya. Algunos llevan desde 2004, o incluso antes, demandando una solución al tema de las concesiones. La Junta de Andalucía hasta ahora no los ha tratado bien y ha llegado el momento de cambiar eso, que es a lo que ha venido a tratar el delegado", ha asegurado Mula.En este sentido, la regidora ha recordado que el pasado viernes se comprometió "a seguir luchando como hasta ahora y para resolver esta problemática antes de este verano"."Llevamos mucho tiempo trabajando codo con codo con los empresarios de playas, porque ellos son nuestros grandes embajadores de la hospitalidad de Fuengirola, de nuestras tradiciones", ha asegurado Mula.El objetivo es que antes de Semana Santa de 2020 los empresarios puedan haber llevado a cabo esa renovación de los establecimientos.Por su parte, el delegado de Medio Ambiente ha detallado que han abordado asuntos de actualidad "que les preocupa mucho a la alcaldesa y a todo su equipo de gobierno"."Ha sido una reunión muy positiva porque, pese a que me acabo de incorporar a estas funciones, voy empezando a conocer los asuntos", ha agregado, al tiempo que ha explicado en relación con las concesiones de los chiringuitos de playas que existen 29 más dos que ha solicitado la propia alcaldesa "y que están pendientes de resolución por parte de la Junta, previo a los informes de Demarcación de Costas, que son los que tienen las competencias en el dominio público marítimo".En este sentido, Fernández ha asegurado que "son expedientes que están en una fase avanzada, pero que no están concluidos, y que por lo tanto les vamos a dar un impulso importante, hasta el punto que queremos solucionarlo antes de que comience la etapa estival que es cuando los chiringuitos comienzan a desarrollar su actividad".De igual modo, ha manifestado que "debemos de estar de lado del Ayuntamiento y de los concesionarios, de los empresarios, con el fin de desbloquear cuanto antes la situación, poderles renovar sus licencias y adquieran así esa tranquilidad que te da poder contar con una licencia y una autorización y poder también, si se precisa, llevar a cabo la reforma necesaria".Asimismo, ha recordado que "algunos de ellos cuentan con una antigüedad importante, su estado de conservación no es el más óptimo y, naturalmente, una vez que adquieran la licencia y autorización les va a permitir embarcarse en esa reforma, rehabilitación, modernización necesaria. Además, la alcaldesa estará tranquila por ver cómo éstos podrán llevar a cabo esas mejoras y los turistas que visitan este municipio y que podrán disfrutar de unos chiringuitos a la altura de lo que se merece Fuengirola".TERRENOS DEL HOSPITALEn cuanto a los terrenos del hospital que daría servicio a Fuengirola y Mijas, la regidora ha asegurado "no tener noticias de cómo se encuentra el expediente de los terrenos del futuro hospital, sólo las que tengo por parte del regidor mijeño de que presentó una innovación de elementos de los terrenos donde se proyecta el futuro hospital, para que la Delegación de Medio Ambiente hiciese el correspondiente informe previo".Por ello ha solicitado al delegado que se agilice al máximo este expediente, con la intención de que el Ayuntamiento desarrolle la tramitación urbanística "de forma inmediata y dar por fin respuesta a esta demanda histórica de Fuengirola y Mijas"."Tan pronto tenga el expediente sobre la mesa, lo vamos a impulsar también con el fin de que, lo que dependa de nosotros, de la delegación de Medio Ambiente, se resuelva lo antes posible para que pueda seguir la tramitación y que Fuengirola y Mijas puedan contar en el mínimo tiempo posible con ese centro hospitalario que tanta falta hace y que tantos años llevamos reclamando. Es una reclamación histórica. Mi compromiso formal con la alcaldesa y la ciudad de Fuengirola a que vamos a impulsar estos expedientes y vamos a intentar sacarlos en el mínimo tiempo posible", ha concluido el delegado.--EUROPA PRESS--