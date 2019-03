Alcaldes Del PSOE Exigen A Diputación Que Cumpla Con "Compromisos Pend

La portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia García, ha exigido al equipo de gobierno del PP en el ente supramunicipal "que cumpla" con los "compromisos pendientes" con los pueblos antes de las elecciones municipales.García ha lamentado que "este gobierno del PP ha sido el más antimunicipalista en la historia de la Diputación de Málaga, han sido ocho años de recortes en la financiación a los ayuntamientos de la provincia con un total de 120 millones de euros de recortes"."Han sido ocho años de recortes en la prestación de servicios a los municipios y de discrecionalidad en el reparto de fondos, ocho años, estos últimos cuatro con la complicidad de Ciudadanos, en los que la Diputación ha estado al servicio del gobierno del PP en lugar de al servicio de los ayuntamientos", ha enumerado, al tiempo que ha criticado que también "se han desatendido y dejado de prestar servicios en los pueblos mientras el gobierno del PP se dedicaba a la creación de programas y marcas de imagen que nada tienen que ver con las verdaderas competencias de la Diputación".García, que ha estado acompañada por el también diputado provincial Manuel Chicón, y por los alcaldes de los municipios malagueños de Archidona y Villanueva del Rosario, Mercedes Montero y Juan González, respectivamente, ha agregado que "dentro de los incumplimientos" del PP se encuentra el abandono del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).Al respecto, ha agregado que "se deben 15 millones a los consistorios de las anualidades de 2017 y 2018 y también la de 2019, lo que ha obligado a los ayuntamientos a tener que avanzar esas cantidades; la falta de participación económica en el plan de mejora de caminos de uso agrario convocado por la Junta; el desmantelamiento de las oficinas de disciplina urbanística y la falta de operatividad del Servicio Provincial de Apoyo y Atención al Municipio"."En definitiva, el gobierno del PP ha dado la espalda a nuestros pueblos, a los alcaldes de la provincia. Porque, por encima de todo, el gobierno del PP ha sido un gobierno que ha ninguneado la voz de los regidores de la provincia durante estos ocho años. Nunca la Diputación Provincial estuvo tan alejada de los alcaldes y alcaldesas", ha señalado.MOCIÓNEn este punto, ha avanzado que el PSOE va a presentar una moción en el próximo pleno de la Diputación para que el gobierno del PP "solucione estas cuestiones que les he comentado antes de que finalice el mandato"."Los socialistas tenemos un modelo diferente al de la derecha de PP y Ciudadanos para la Diputación, una alternativa que pasa por una Diputación al servicio de los pueblos y para que recupere su papel de institución cooperante y asistencial para los ayuntamientos", ha concluido.Por su parte, Juan González ha exigido a la Diputación "que se nos atienda como debe hacerse dentro de las competencias de la institución, no nos están atendiendo conforme a nuestras necesidades, los municipios de Interior nos vemos desamparados como ha ocurrido con el programa de caminos de uso agrario por falta de solvencia económica cuando la Diputación se comprometió a pagar el 40 por ciento", ha explicado."La Diputación tiene que responder a las necesidades de los municipios menores de 20.000 habitantes, es su compromiso", ha agregado.En este sentido también se ha expresado Mercedes Montero, que ha agregado que la Diputación "tiene deudas con Archidona, en el caso concreto del PGOU mantuvimos una reunión con el equipo de gobierno del PP para avanzar en la adaptación de la normativa urbanística y ambiental para poder llevarlo a cabo"."Aún estamos a la espera para poder aprobarlo de forma definitiva por el pleno que la Diputación nos envíe el documento, estaba comprometido antes de febrero de 2019 y ya estamos en marzo", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "en cuanto al PFEA denunciamos retrasos en el pago de los materiales".Por último, Manuel Chicón, ha criticado la falta de compromiso de la Diputación de Málaga con los pequeños municipios, sobre todo en el pago del PFEA."El antiguo PER ha sido el programa que más ha transformado nuestra provincia y que más ha hecho por nuestras calles y pueblos. Si hay una institución que ha maltratado a los pequeños municipios y que ha puesto trabas ha sido la Diputación de Málaga con el PP, se ha preferido adeudar a los municipios", ha concluido.--EUROPA PRESS--