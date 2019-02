Trabajadores de Limasa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este miércoles que no conoce en detalle la contraoferta realizada por el comité de empresa de Limasa, tras rechazar éstos la oferta realizada por el regidor. No obstante, el alcalde ha insistido en que su propuesta última es "francamente excelente" por lo que "debe haber una reflexión y un mayor conocimiento del tema por parte de todos".De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que la oferta planteada "por nosotros es francamente excelente, es extraordinaria y tiene el equilibrio de poder mantener algunos recursos para innovar en maquinaria e incorporar más modernización de maquinaria".Además, ha continuado, la oferta que planteada por el equipo de gobierno también está hecha "pensando en la ciudad en general, no solo en que el ahorro de la municipalización sea todo para mejora salarial y del personal"."Estamos en una posición bastante positiva la que hemos planteado y debe haber una reflexión y un mayor conocimiento del tema por parte de todos", ha sostenido.Cuestionado, en este punto, por si el plazo del día 15 dado por el propio alcalde es el último pese a que el comité de empresa ya ha rechazado la propuesta, entre otros, por discrepancias en cuanto a los atrasos, ya que el comité insiste en que no pueden "hacer nada, porque es por ley y lo han dicho las sentencias"; De la Torre ha recordado que "no hay una sentencia que así lo diga, hay un recurso planteado por nosotros y eso debe tener en cuenta por parte del comité y de los trabajadores".Por ello, ha insistido en que, a no ser que los trabajadores le pidan más tiempo que conozcan "más a fondo" su propuesta, el plazo acaba el 15 de febrero.FERNANDO FRANCÉSPor otro lado, cuestionado por el nuevo secretario general de Cultura, Fernando Francés, quien fuera director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, ha dicho que "aportará a la Junta un conocimiento, experiencia, imaginación y capacidad de trabajo muy importante"."Le deseo el mejor de los éxitos y que sea muy útil a nivel autonómico", ha afirmado, señalando, en relación con el futuro concurso para gestionar el CAC, al que se había vuelto a presentar Francés, que "una cosa es la empresa de él y otra la persona"."Él tiene un puesto en la Junta y la empresa se ha presentado a un concurso; yo no sé lo que decidirá el comité de expertos que analizan las ofertas y cuando termine su trabajo ese comité lo sabremos", ha concluido.--EUROPA PRESS--