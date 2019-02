El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado este lunes hasta el 15 de febrero a los trabajadores de Limasa para que decidan sobre la propuesta del equipo de gobierno; señalando que aceptarla "despejaría" el camino a la municipalización y no hacerlo "el planteamiento de municipalizar con esta claridad de ideas y de camino se perdería"; por lo que se contemplaría la privatización de la empresa."Si no se va por el camino de la municipalización se irá por el camino de la privatización", ha advertido a los trabajadores, esperando que el comité de empresa "no esté trabajando en esa dirección", pidiéndoles que sean "sinceros y honestos" en relación con lo que planteó el comité en 2016, "que era ir hacia la municipalización con unas condiciones de una parte de salario en productividad, que son las que, en definitiva, se han puesto sobre la mesa con una vocación de continuidad".Ha explicado De la Torre que si no se acepta la propuesta municipal "vería muy difícil" la municipalización, afirmando que ahora, antes de las municipales, "es un buen momento" para hacerlo y "dejar el tema resuelto".De la Torre, de igual modo, ha insistido en que la propuesta del equipo de gobierno del PP ha ido "al límite: hemos planteado que podamos tener recursos para ir renovando maquinaria, que es necesario hacer, y para tener una empresa lo más eficaz y brillante posible, de la cual se pueda sentir orgullosa la ciudad y los trabajadores. Eso es lo que quiero y pretendo".La propuesta del Ayuntamiento, ha continuado de la Torre, "se ha hecho desde el punto de vista de la perspectiva general, de los recursos que necesitamos para otras cosas en la ciudad", aclarando, en este sentido, que "hemos llegado muy al límite y no podemos franquear más porque nos quedaríamos sin recursos para la propia adquisición de maquinaria y para otras cosas que la ciudad necesita".De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que mitad de febrero, el día 15, es una fecha "adecuada" como límite para que los trabajadores de Limasa se pronuncien y den una respuesta. En suma, ha incidido, es para que "no se alargue indefinidamente" esta cuestión. Para De la Torre, la propuesta y el planteamiento que ha hecho el Ayuntamiento a los trabajadores es "muy constructivo, positivo".CONSENSOPor otro lado, ha señalado que las noticias que tiene por los contactos de la concejala Teresa Porras y del personal directivo de Limasa con los empleados es que hay "buena aceptación". Por ello, ha esperado que el comité sea, en este sentido, "abierto a la opción y participación de los trabajadores y se platee la decisión de una manera muy consensuada" y, de no existir ese consenso, entre la posición del comité y trabajadores, "puedan votar en caso de necesidad"."El ideal es el consenso que creo que puede ir en la línea donde nosotros decimos y se debe ir", ha dicho, al tiempo que ha explicado que "no busco enfrentamiento entre trabajadores y comité; busco que haya una suma de consensos y de convergencia de ideas", ha agregado."Hemos planteado que es un esfuerzo importante el que se hace desde el Ayuntamiento y lo hacemos para justamente crear un mecanismo de estímulo en la calidad del trabajo y, al mismo tiempo, sea acompañado por la buena conducta y participación ciudadana de mantener limpio lo que se limpia", ha recordado De la Torre sobre la propuesta del Consistorio.DE LA TORRE APUESTA POR LA MUNICIPALIZACIÓN ANTES DE LAS MUNICIPALESPor otro lado, sobre la propuesta y el rechazo del comité a la misma, De la Torre ha dicho que parece que el comité apuesta por esperar a la sentencia sobre el recurso que ha planteado el Ayuntamiento; pero ha recordado que si se llega al acuerdo sobre lo planteado por el Consistorio "nosotros retiraríamos el recurso y no tendría lugar la sentencia, que puede salir no precisamente favorable 100 por ciento a lo que pretende el comité"."Eso despejaría bastante el tema", ha afirmado de la Torre, que ha señalado sobre la posible alternativa de esperar a la sentencia que "el planteamiento de municipalizar con esta claridad de ideas y de camino se perdería y yo lo vería muy difícil que se pudiera hacer, lo digo, sinceramente", ha aclarado.Por tanto, a juicio del regidor, "es un buen momento de hacerlo, antes de las municipales, en estos momentos actuales y dejar el tema resuelto y despejado, sin interrogantes desde el punto de vista de qué pasará después, creo que el mejor camino posible", ha insistido.URBANISMOPor otro lado, cuestionado sobre la denuncia de la Fiscalía por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, De la Torre se ha remitido al comunicado del pasado viernes y sus declaraciones del pasado sábado.En concreto, este pasado sábado De la Torre aseguró que "no hay ninguna razón para destituir a nadie" en alusión a los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras, y el gerente de urbanismo, José Cardador; y este lunes ha insistido en que "es un tema sobre el cual no tengo que añadir ningún dato nuevo porque no hay ningún dato nuevo".En relación con que cuestione la denuncia, De la Torre ha dejado claro que no cuestiona nada, asegurando que el ámbito judicial "tiene todos mis respetos siempre". "Siempre nos pronunciamos con un respeto exquisito, como es natural, y no entraremos nunca en consideraciones y comentarios sobre lo que decidan, planteen o hagan", ha dicho.De igual modo, ha insistido en que la presunción de inocencia en un Estado de derecho "no debemos olvidarla porque eso es una de las cuestiones básicas".Por último, tras preguntar que pasará si se abre juicio oral, ha dicho que es un "futurible". "Lo que le digo es que sobre lo que ha pasado ya me he pronunciado; sobre un escenario nuevo y sobre ese escenario, si se llega, ya me pronunciaré", ha concluido.--EUROPA PRESS--