'Aire', 'El despertar de las hormigas' y 'Esto no es Berlín', en la Sección Oficial del Festival de Cine

Málaga.- 'Aire', 'El despertar de las hormigas' y 'Esto no es Berlín',

El Festival de Málaga. Cine en español avanza algunas de las producciones latinoamericanas que formarán parte de la Sección Oficial a concurso de su 22 edición, que tendrá del 15 al 24 de marzo de 2019 y que son 'Aire' de Arturo Castro Godoy (Argentina); 'El despertar de las hormigas' de Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica-España) y 'Esto no es Berlín' de Hari Sama (México).'Aire', está escrita y dirigida por el argentino Arturo Castro Godoy. Así, está producida por Aleph Cine y protagonizada por la premiada actriz Julieta Zylberberg, con Carlos Belloso y la colaboración especial de María Onetto.Según su director, 'Aire' es una película sobre un aprendizaje: "Incluso en un mundo que excluye, ignora y olvida a los que necesitan ayuda, sigue existiendo la posibilidad de encontrarnos y no tener que estar solos. Siempre que estemos dispuestos a pedir ayuda, confiar y aceptar la compañía."La película narra la historia de Lucía, madre soltera de un niño con Asperger. Cuando recibe una llamada del colegio porque su hijo se ha dado un golpe, toda la estructura tambaleante que es su vida explota. Lucía deberá atravesar la ciudad en busca de Mateo y solo podrá encontrarlo si cede ante fuerzas más poderosas que ella: la vida.'EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS'Por otro lado, Antonella Sudasassi Furniss escribe y dirige la coproducción de Costa Rica y España 'El despertar de las hormigas', producida por Betta Films y Solita Films.La producción española corre a cargo de los hermanos Alenda, que repiten en Málaga después de presentar el año pasado Sin fin, su ópera prima como directores, que consiguió los premios a Mejor Actor y el Premio Asecan a Mejor Ópera Prima. Cuenta en su reparto con Daniella Valenciano, Leynar Gómez Isabella Moscoso, Avril Alpízar, Adriana Álvarez, Carolina Fernández y Katia Arce.Según palabras de su directora, la película, integrada en un proyecto transmedia que explora qué es ser mujer y reflexiona sobre la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, es "una historia que retrata ese amor maternal idealizado y machista que nos hace desvelarnos por los demás y nos lleva a olvidarnos de nosotras mismas." Con ella busca "explorar aquellas violencias no dichas, las que se silencian, las que se guardan en casa".'El despertar de las hormigas' cuenta la historia de Isabel, buena madre, buena esposa, buena nuera. Cuando su familia política la presiona para tener otro hijo, "el varón", una serie de revelaciones le llevan a enfrentarse consigo misma, su entorno y su familia.'ESTO NO ES BERLÍN'Asimismo, el mexicano Hari Sama dirige 'Esto no es Berlín', producida por Catatonia Cine, y cuyo guion firma junto a Rodrigo Ordóñez y Max Zunino, basado en sus propias vivencias. Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano, Ximena Romo, Mauro Sánchez Navarro, Klaudia García, Américo Hollander, Hari Sama, Marina de Tavira --nominada al Oscar por 'Roma'--, Juan Carlos Remolina, Lumi Cavazos y Fernando Álvarez Rebeil componen el reparto.'Esto no es Berlín' muestra el cambio generacional de lo que fue la "movida" mejicana, con sus diferencias y similitud con la española. Se centra en la historia de Carlos, un adolescente de diecisiete años que no encaja en ninguna parte: ni en su familia ni con los amigos que ha elegido en la escuela. Todo cambia cuando lo invitan a un club nocturno mítico y descubre la escena de la vida nocturna subterránea: punk, libertad sexual y drogas que desafían la relación con su mejor amigo y le permiten encontrar su pasión por el arte.--EUROPA PRESS--