Agreden a una médica en un centro de salud de Torremolinos

Una médica ha sido agredida este pasado miércoles en el Centro de Salud San Miguel, en el municipio malagueño de Torremolinos, por la madre de una paciente, según ha informado este jueves el Colegio de Médicos de Málaga, que ha condenado los hechos. Así, esta nueva agresión eleva a once la cifra de facultativos agredidos en lo que va de año.Tras la agresión, la médica agredida se puso en contacto con la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos que le informó de las pautas a seguir. Este jueves se celebró el juicio rápido al que la víctima acudió acompañada de la abogada del Colegio, la letrada Cristina Sarmiento.Finalmente no hubo conformidad por lo que se fijó la fecha de juicio para el 3 de febrero de 2020. La agresora no podrá acercarse a la médica, y por lo tanto tendrá que cambiar de centro de salud, porque la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha dictado orden de alejamiento de 300 metros.Desde el Colegio de Médicos han precisado en un comunicado que los delitos de agresiones a profesionales de la Medicina son considerados como delito de atentado contra la autoridad."Tras una agresión te quedas con una sensación de impotencia. Casi todos los días vemos insultos y malas formas en consulta pero nunca antes me habían agredido físicamente", según la médica que fue víctima de la agresión. Asimismo, ha añadido que a pesar del "mal rato" que reconoce haber pasado, la colegiada se encuentra bien y tiene pensando volver a trabajar este viernes.En 2018 se contabilizaron 28 agresiones, lo que revela que tan sólo en el primer trimestre del año se han dado casi la mitad de las agresiones a médicos que en todo 2018. Con ésta, son ya once las agresiones, siete a mujeres y cuatro a hombres, registradas en la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos en lo que va de año, de las que nueve fueron verbales y dos físicas. Nueve tuvieron lugar en la sanidad pública y dos en la privada.El Colegio de Médicos ha condenado enérgicamente esta agresión y ha mostrado su preocupación ante la tendencia al alza de 2019, han apuntado a través de un comunicado.Por último, han recordado que la agresión ha tenido lugar tan sólo una semana después del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el pasado 14 de marzo, bajo el lema 'Respetar a los médicos es cuidar la salud de todos'.--EUROPA PRESS--