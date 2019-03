28A.- Adriana Lastra: "Nos Jugamos Volver A Ser Una España En Blanco Y

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado este miércoles que en las elecciones "nos jugamos la España que queremos, los derechos y libertades, la creación de riqueza y su redistribución". Es más, ha incidido en que "nos jugamos volver a ser una España en blanco y negro con la derecha o ser una en color con el PSOE".Lastra, en un acto público en el municipio malagueño de Álora, ha indicado que "la ultraderecha ha aparecido en Andalucía" y ha dejado claro que "no queremos mamarrachadas con propuestas como que las personas estén armadas en nuestro país cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizan nuestra libertad".En este punto, se ha referido al "principal valor" que tiene el PSOE, en alusión a la justicia social. "Cuando hablamos de que queremos salir todos juntos de la crisis económica se olvida que durante los años de gobierno del PP la desigualdad empezó a campar a sus anchas, siendo el tercer país a la cabeza de la UE en este aspecto", ha afirmado.Así, ha asegurado que "Mariano Rajoy se dedicó junto a las comunidades autónomas donde gobernaba a trocear la sanidad, a acabar con la ley de dependencia o a enriquecer a sus amigos". Al respecto, ha advertido de que "la política neoliberal quiere que el Estado desaparezca y que la gente se busque la vida como pueda; los socialistas estamos convencidos, en el mantenimiento del Estado del Bienestar, que tiene que ser pagado por todos en función a nuestros ingresos"."Estamos hablando de una derecha que todavía quería que siguieran existiendo trabajadores pobres que no quiere que lleguen ni a 900 euros al mes", ha agregado, insistiendo en que "es una derecha que cuando Pedro Sánchez dice que se recuperará el subsidio para desempleados para mayores de 52 años quiso negar ese derecho o que las viudas cobraran su pensión".Según la vicesecretaria general del PSOE, la derecha "tampoco quiere que hombres y mujeres seamos iguales cobrando igual o acabando con la violencia de género, siempre los hemos tenido enfrente", ha lamentado.Por otro lado, Lastra ha recordado que "han sido nueve meses intensos de mucho trabajo en el Congreso y en el Gobierno", llamando a "reventar las urnas". "Tenemos que decirle a la derecha y a la ultraderecha la Andalucía que queremos una izquierda que trabaja para que siga avanzando España", ha concluido.LÓPEZ: "GOBERNAR ES MARCAR PRIORIDADES"De igual modo, el cabeza de lista de la candidatura socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, Ignacio López, tras destacar la labor de los socialistas en el municipio de Álora, ha incidido en que "a Málaga y a Andalucía le va mejor cuando hay un presidente socialista en la Moncloa, porque gobernar es marcar prioridades y la prioridad de un gobierno socialista es, como ha sido siempre, gobernar para una mayoría social que quiere bienestar y convivencia".En este punto, ha explicado que, para los socialistas "el patriotismo no se mide en metros de bandera sino en servicios públicos, en derechos para la gente y en que en un futuro los ciudadanos, con dignidad, puedan llevar a cabo su proyecto de vida".También López ha afirmado que la política consiste en "ayudar a que la gente, cada persona, pueda construir su proyecto de vida y que muchos de ellos, quienes parten de una posición inicial de desventaja por su clase social, por su género, por su raza u origen, dispongan de las mismas oportunidades de quién lo tienen todo porque le viene dado desde que nace". Por eso, ha conminado a llenar de votos socialistas las urnas ante el próximo 28 de abril y el 26 de mayo.Por su parte, la candidata socialista al Congreso Fuensanta Lima ha destacado que con el trabajo de todos los alcaldes socialistas y del gobierno de Pedro Sánchez "volveremos a ganar las elecciones generales y municipales".ÁLORAEl PSOE de Álora ha presentado en la tarde de este miércoles la candidatura socialista que "garantizará el futuro del municipio, con Francisco Martínez como alcalde", ha expresado el actual regidor, José Sánchez."Cuando el PSOE suma fuerzas, es imparable, y con esa fuerza vamos a volver a ganar las próximas elecciones municipales", ha añadido. Por su parte, el candidato a la Álcaldía de Álora, Francisco Martínez, ha destacado que su proyecto para el municipio "ha sido fruto de una decisión muy madurada"."Le vamos a dar respuesta a las inquietudes de nuestros vecinos ante una sociedad cambiante. Nos renovamos y ofrecemos nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y para aquellos que deciden afincarse en el municipio", ha dicho, apostando además por el impulso empresarial, mayor seguridad en las calles y acercar, aún más, el ayuntamiento a los ciudadanos y a sus problemas.--EUROPA PRESS--