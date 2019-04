Adelante plantea iniciativas para paliar la despoblación del interior de la provincia

Málaga.- Adelante Andalucía plantea iniciativas para paliar la despobl

Adelante Andalucía está desarrollando una serie de iniciativas encaminadas a acabar con el problema de la despoblación en el mundo rural, basadas "en la necesidad de disponer de servicios públicos de calidad, ayuntamientos descentralizados e inversiones en infraestructuras".El coordinador provincial de Izquierda Unida y parlamentario de Adelante Andalucía por Málaga, Guzmán Ahumada, ha asegurado este lunes que su grupo pretende poner en la agenda de la Comunidad andaluza "los problemas que afectan directamente a las personas y alejarse de los debates de miedo y odio y vueltas al pasado que algunos partidos pretenden introducir".También ha señalado que buscan "que se acabe con la constante alusión por parte de Ciudadanos y PP a la herencia recibida del PSOE y que ello les sirva de pretexto para desmantelar los servicios públicos, como ha ocurrido con el plan de listas de espera"."Se destina más del 60 por ciento de los 25 millones extras a derivar un 30 por ciento de pacientes a la privada, lo que nos deja claro que ésta cuesta el doble que reforzar en la sanidad pública", ha manifestado.En relación con el despoblamiento rural, Ahumada ha aludido a la manifestación celebrada este pasado domingo en Madrid, "donde algunos partidos políticos se han colocado junto a la pancarta, pero no han analizado las consecuencias ni las soluciones".El diputado andaluz ha culpado "a los sucesivos gobiernos del PSOE y PP de haber causado esta huida del mundo rural con sus políticas de recortes y falta de inversiones", pero ha advertido también de que Ciudadanos "tampoco va a contribuir a mejorarlo ya que no prima un modelo descentralizado que apoye el municipalismo".En cuanto a las causas que han contribuido a esta situación, el líder de IU en Málaga ha recordado que "se ha abandonado la inversión en infraestructuras, como las de comunicación, dejando a un lado el ferrocarril que vertebre los territorios o gastando fondos en infraestructuras fallidas en lugar de necesarias en carreteras de interior".Otro elemento "grave" ha considerado "los recortes en servicios, como es el caso de la sanidad, ya que hay una falta de médicos de familia y pediatras que hace huir a la gente de los pueblos". Ahumada ha puesto como ejemplo a municipios como Teba "que con 1.500 cartillas infantiles sólo tiene pediatra dos veces a la semana".Para el parlamentario andaluz, "lo primero que hay que hacer es dotar a los ayuntamientos de recursos necesarios". Por ello, ha reclamado ya "la compensación a los pueblos de la conocida como Patrica --participación de los tributos de la comunidad autónoma-- que en 2016 consignó 480 millones cuando eran pertinentes 600".En este sentido, ha dicho que ha registrado una iniciativa por cada uno de los 103 municipios malagueños --y el resto de Andalucía-- "preguntando cuándo se hará efectiva la devolución de los 135 millones que corresponden a la provincia y que oscilan desde los 35 millones que corresponden a la capital a los 200.000 euros de pueblos del interior"."No hay excusa, si se rebajan los impuestos a los ricos quiere decir que hay dinero de sobra", ha ironizado el coordinador provincial de IU, quien ha apuntado que también se registra una Proposición No de Ley (PNL) "para hacer cumplir la ley de financiación local y vamos a ver si es verdad lo que ha venido diciendo el PP de que es una fuerza municipalista o sólo era política de boquilla para atacar al PSOE en el gobierno".También ha exigido "una definición clara de servicios que prestan los ayuntamientos y financiación adecuada para ellos", ya que en su opinión "en ocasiones esas obligaciones de los consistorios no están claras en temas tan destacados como la educación"."En definitiva, de lo que se trata es de avanzar en soluciones reales. Hay que incluir los problemas de la gente en la agenda del Parlamento", ha concluido.--EUROPA PRESS--