Ábalos en un acto público en Torremolinos (Málaga)

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho al PP que "no está preparado ni habilitado para gobernar" porque le "queda muchos tribunales y sentencias que superar". "Cuando estés limpio --ha dicho al PP--, exento del motivo que supuso irte del gobierno, entonces aspira, pero aun le quedan muchos juicios que superar". De igual modo, ha advertido de que votar a PP, Ciudadanos o Vox "es lo mismo" y ha defendido que "este país necesita un proyecto en positivo, que es el socialista"."Somos el único que puede hacer frente a ellos. Somos el único dique", ha incidido, agregando que "este país necesita un proyecto en positivo y que piense este país, tenemos un sentimiento emocional" con España.Para Ábalos, "todo el mundo se ha quitado la careta" y se ha referido, en este punto, "a la triple alianza" en Andalucía de PP, Cs y Vox y a que convocaran la manifestación en Colón, advirtiendo de la "deriva tan peligrosa que ahora tiene el PP y de Ciudadanos"."El PP ha abandonado toda la centralidad política, se ha ido a la periferia más absoluta", ha dicho, asegurando que "ahora PP, Vox y Ciudadanos se pelean por lo mismo". También ha arremetido contra Ciudadanos, del que ha criticado que "dicen que no va a pactar con la socialdemocracia, lo que no pasa en toda Europa, pero sí pactan con la ultraderecha".De igual modo, ha asegurado que "después de la foto --de Colón-- y lo que dicen, se trata de la misma cesta. Es votar lo mismo", ironizando con que "hay quien dice que lo mejor para no complicarse la vida es meter las tras papeletas juntas en el sobre y así quedas bien con los tres". "Es un voto anulable en cualquier sentido", ha agregado."Es intolerable que partidos que vinieron regenerar la democracia o que han gobernado España estén a la deriva", incidiendo en que "no lo debemos permitir y le haremos frente los socialistas"."NO NOS HACE FALTA EL MIEDO. TENEMOS MUCHO PARA OFRECER"En este punto, ha dicho que al PSOE "no nos hace falta el miedo, tenemos mucho que ofrecer y lo hemos podido demostrar y ellos no tienen nada que ofrecer, todo negativo", ha asegurado, añadiendo que "han votado en contra de las pensiones, volver al pasado en salarios o en temas como el aborto".Ábalos, que junto con el secretario general del PSOE Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el alcalde de Torremolinos (Málaga), José Ortiz, y la presidenta del PSOE local, Ana Espil, ha intervenido en un acto público, ha afeado que "lo que uno ve en la derecha" es "arrogancia". Ha dicho que hace ocho meses "la derecha se fue a la oposición por su corrupción sistémica y desde ahí continúa con altanería y arrogancia".Ha recordado durante su intervención por qué el PSOE está en el gobierno, aludiendo a la moción de censura, de la que decían que "no podía salir adelante porque nunca había pasado". Ha dicho, al respecto, que "el gobierno de Rajoy estaba sustentado en un partido condenado por corrupción, este es el origen de este gobierno y, por primera vez, convive con una presidencia del Congreso que era del partido de la oposición".No obstante, ha valorado que "a pesar de ello", el PSOE "con voluntad" ha conseguido sacar adelante la convalidación de 25 decretos leyes y 13 proyectos de ley, frente a "Rajoy que ni se molestó en hacerlo porque estaban superados por la corrupción y se dedicó a congelar las medidas a cuando tenían la mayoría absoluta, administrando su propio legado"."El PP miente y no respeta nada", ha añadido, calificando el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy como el de "la inacción". "Me di cuenta de que había incendios por todo el territorio provocados por desidia y falta de voluntad, pero también por la mentira" del PP, ha criticado.PROYECTO DEL PSOEHa lamentado, de igual modo, que el PP en todos los años de democracia "no han aprendido nada". Es más, ha dicho que "si rascas siempre sale vena autoritaria, tienen la cultura de la exclusión de todo lo que no son ellos", ha lamentado.Frente a ello, ha añadido, el PSOE es "todo lo contrario; de la cultura de reconocer al diferente, esa es la diferencia. No solo no queremos que nadie se vaya sino que el que se ha ido, regrese". "Nuestra idea de España es distinta y por eso nuestra obra ha sido tan distinta. Nos dedicamos a integrar y a generar convivencia", ha defendido."La mayoría de la sociedad quiere actitud moderada, no quiere tensión no quiere conflicto y en eso hemos estado pensando siempre el PSOE", ha afirmado. Además, ha valorado que con los socialistas "mejoramos las condiciones de vida de la gente, lo hemos hecho en estos pocos meses".Según Ábalos, "nuestro compromiso ha sido higienizar, conseguir respuestas urgentes como los salarios, las pensiones o los dependientes, dar certidumbre y estabilidad para impulsar la economía. Hemos convocado elecciones y ahora a la derecha le ha entrado vértigo", ha enumerado.Para Ábalos, "es posible alumbrar un proyecto de esperanza, con orgullo de ser español y hacer patria, pero la patria de todos, no para el patrimonio de algunos", ha advertido, dejando claro que "con eso vamos a acceder a las elecciones, sin estar vinculados a ningún grupo de poder ni partido".Asimismo, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha dicho que "eran una esperanza para todo el país, tenemos un proyecto concreto, y ahora se han juntado los extremos de la confrontación, los que piensan que cuanto peor, mejor", ha expresado, advirtiendo de que tendrán que explicar por qué han votado en contra.RUIZ ESPEJO: "ELEGIR ENTRE DOS MODELOS"Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga ha indicado que este es el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones generales, que "son importantes" para España y los municipios porque "tiene que suponer la movilización de toda la mayoría social, que está en contra del inmovilismo y de lo que ha tenido España en esos siete años"."Tenemos que movilizar a esa gran mayoría que quiere que se cambien las cosas", ha dicho, como "ha hecho el PSOE en estos meses" con Pedro Sánchez, aludiendo a decisiones "importantes" en el "avance de derechos, acabándose una época de recortes y de retroceso en conquistas sociales". "Contamos con esa mayorías social y con la historia del partido", ha sostenido.Por ello, el 28 de abril, ha dicho, "hay que explicar lo que hemos hecho y lo que ha impulsado e intentado hacer el Gobierno en estos meses". "La mejor carta de presentación del PSOE han sido, por una lado, las medidas sociales, que han acabo con años de recortes del PP, y la presentación de unos presupuestos sociales, inversores y que suponían el avances en derechos".También ha agregado que "no puede ocurrir en España lo que ha ocurrido en Andalucía", aludiendo a que se "unan las derechas con la ultaderechas para arrebatar el poder a quienes han ganado las elecciones". "Tenemos que elegir entre dos modelos, el de avance y derechos, dialogo y transparencia o el de recortes, opacidad y confrontación", ha explicado, poniendo en valor la gestión del PSOE.Por último, ha dicho que el PSOE de Málaga "se va a dejar la piel" para el 28 de abril y el 26 de mayo: "queremos un país y una tierra mejor. Tenemos que ganar para seguir avanzando en derechos y libertades".El alcalde de Torremolinos, por su parte, ha afirmado que el PSOE lleva "40 años transformando el país", incidiendo en que España "se ha cambiado por este partido". "Eso no lo vamos a olvidar nunca". "Este partido se ha fundamentado en el municipalismo y seguirá siendo municipalista", ha defendido. "Vamos a poner toda la maquinaria para que Pedro Sánchez vuelva a gobernar España", ha concluido.--EUROPA PRESS--