UPA y Asare presentan solicitud de riego extraordinario para cerca de 10.000 hectáreas de olivar

UPA-Jaén y la Asociación Andaluza de Regantes (Asare) han presentado solicitudes de riego extraordinario que beneficiarían a cerca de 10.000 hectáreas de olivar en la provincia.Así lo han indicado este jueves en una nota ambas entidades, desde las que se confía en que las resoluciones estarán en poder de los solicitantes antes de comenzar la campaña regular de riego, lo que dotará de seguridad jurídica y los regantes tendrán tiempo suficiente para ir cubriendo las necesidades hídricas del cultivo.Una medida conseguida, según han añadido, gracias a las negociaciones que mantienen con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que, hasta el momento, han dado como resultado el adelanto del plazo de solicitud, que concluyó el 31 de enero. De este modo, se elimina una práctica que "daba pie a numerosas especulaciones, por cuanto se alentaba a regar sin tener un documento" que lo sustentara.El secretario de Asare, Elio Sánchez, ha explicado que hasta ahora "siempre se regaba sin un documento que sustentara jurídicamente esa posibilidad" y las comunidades de regantes comenzaban la campaña y, meses después, recibían la resolución."Ahora, gracias a las gestiones que hemos realizado desde la Asociación Andaluza de Regantes y UPA-Jaén, los solicitantes tendrán la resolución antes de empezar a regar, con lo que podrán iniciar la campaña con toda la seguridad jurídica que ello conlleva", ha destacado.En cualquier caso, el secretario general de UPA-Jaén, Cristóbal Cano, ha matizado que todas las noticias todavía no son tan satisfactorias y ha aludido a alegaciones en la CHG para eliminar la limitación temporal. A su juicio, es una medida "arbitraria" y perjudicaría a los regantes o comunidades que no presentaran solicitud de riego extraordinario en las dos últimas campañas, muy especialmente en los ríos no regulados.Ha defendido que todos los solicitantes tienen derecho a regar y así lo están trasladando al Organismo de cuenca no sólo en las continuas reuniones que mantienen, tanto en Jaén como en Sevilla, sino también a través de escritos presentados."Trabajamos con una clara intención, que todos puedan regar porque la limitación carece de fundamento. Es muy posible que lo consigamos, pero mientras esto ocurre sí podemos asegurar que todos los que tuvieron riego extraordinario la pasada campaña regarán sin problema alguno", ha afirmado Cano.La pretensión de eliminar esa limitación temporal también va encaminada a incluir los ríos no regulados en el sistema general, para que cuenten con recursos disponibles en la planificación. Por ello, trabajan "para que los cauces no regulados no se vean afectados en esta campaña con esa limitación", porque "hace dos años hubo sequía y se quedaron fuera del sistema al no poder regar".No obstante, el objetivo final de Asare y UPA, y por el que están "trabajando codo con codo con la Confederación", es la regularización de todos los regadíos, haciendo ordinario lo extraordinario; así como la posibilidad de que aquellas comunidades de regantes de la Sierra de Segura con infraestructuras y capacidad jurídica puedan aprovechar los recursos contemplados en el vigente Plan Hidrológico para la Presa de Siles y regar ya esta campaña.