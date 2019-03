UJA participa en un proyecto europeo sobre Internet de las Cosas para potenciar envejecimiento activo y saludable

Jaén.- UJA participa en un proyecto europeo sobre Internet de las Cosa

La Universidad de Jaén (UJA) participa en un proyecto de investigación de ámbito europeo sobre la interoperabilidad entre plataformas y dispositivos inteligentes, por ejemplo Internet de las Cosas, robots o computación en la nube , para potenciar el envejecimiento activo y saludable de la población europea.Denominado 'Pilots for Healthy and Active Ageing (PHArA-ON)', está liderado por Hewlett Packard Italia SRL (Italia). Cuenta, además, con la implicación de 41 socios, entre los que se encuentra la propia Universidad jiennense, la Fundación Ageing Lab (España), el Centro Tecnológico de Mueble de Murcia (España) e I+ (Italia).El proyecto obtuvo una financiación de 18 millones y medio de euros, a través de la convocatoria 'Smart and healthy living at home' del Programa de trabajo H2020 que afronta el reto de salud, cambio demográfico y bienestar en Europa, según ha informado este lunes en una nota la UJA.La Universidad de Jaén recibirá una financiación cercana a los 300.000 euros para participar en el piloto andaluz, con tareas centradas en el procesamiento inteligente de datos, formación de los usuarios de la tecnología, la evaluación del impacto de las soluciones obtenidas y la diseminación de resultados.Su trabajo será liderado por Javier Medina y Macarena Espinilla, investigadores del Departamento de Informática de la UJA, cuyas publicaciones, colaboraciones y proyectos de investigación previos avalaron la participación de la Universidad de Jaén dentro del consorcio.Este proyecto surge de las colaboraciones y sinergias previas de ambos investigadores, como el primer proyecto europeo de la Universidad de Jaén en el programa H2020 denominado Remind 'El uso de técnicas computacionales para mejorar el cumplimiento de los recordatorios en entornos inteligentes', el cual finalizará el próximo año, y por el 'Congreso de Envejecimiento y Dependencia', organizado por la fundación Ageing Lab.El objetivo de PHArA-ON, que tiene una duración de 48 meses, es hacer realidad un estilo de vida saludable y activo para la población europea que envejece, mediante la creación de un conjunto de plataformas informáticas abiertas e interoperables que albergue los últimos avances en TIC, tanto en metodologías, tecnologías, como herramientas emergentes.Entre dichos avances TICs se encuentran Internet de las Cosas, dispositivos inteligentes, inteligencia ambiental, big data, robots, computación en la nube y análisis inteligente de datos.INTERCAMBIO DE DATOS Y SERVICIOSLa interoperabilidad facilitará el intercambio de datos y servicios dentro de las plataformas del proyecto PHArA-ON, permitiendo desarrollar plataformas estandarizadas dentro del sector sanitario y otros sectores como la energía, el transporte o las ciudades inteligentes.En el proyecto se trabajarán diversos ejes, entre los que figuran la privacidad de datos, ciberseguridad, la interoperabilidad y el acceso abierto desde dispositivos heterogéneos, destacando sobre todo un enfoque centrado en las personas usuarias del sistema.Las plataformas integradas en el proyecto PHArA-ON serán validadas en seis localizaciones piloto diferentes: Murcia y Andalucía (España), Portugal, Países Bajos, Eslovenia e Italia. Un equipo de socios asegurará su correcta implementación en cada uno de los proyectos piloto, generando un conjunto de herramientas de desarrollo que se pondrán a disposición del público para asegurar la personalización y la integración.--EUROPA PRESS--