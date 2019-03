UJA mostrará en el Museo de Asuán la evolución de ritos funerarios egipcios mediante sus hallazgos arqueológicos

PARA EL DOMINGO. UJA EGIPTO

La Universidad de Jaén (UJA) mostrará a partir de otoño la evolución de las costumbres funerarias egipcias entre finales del tercer milenio hasta el primero antes de Cristo con una exposición en el Museo Nubio de Asuán, en la que podrá verse unas 300 piezas halladas durante sus diez campañas en la necrópolis de Qubbet el-Hawa.Así lo ha indicado a Europa Press el director del Proyecto Qubbet el-Hawa, el profesor de Egiptología de la UJA Alejandro Jiménez, quien ha explicado que han "sorteado ya todos los trámites burocráticos y las piezas que estaban en un almacén arqueológico del Gobierno egipcio ya están en los fondos del museo"."Lo más difícil lo hemos superado", ha destacado. Ahora queda concluir la restauración de algunas de ellas que no estaban "tan bien" como en un principio se había pensado, algo que ha estimado para septiembre-octubre.En este sentido, ha dicho confiar en que en torno a noviembre se pueda inaugurar esta muestra, que la UJA organiza en colaboración con el Ministerio de Antigüedades y la Fundación de Nubia, por parte de Egipto, y que estará formada por cerca de 300 objetos.Será una "exposición diacrónica" en la que se irá desde los hallazgos más antiguos hasta los más modernos, siempre relacionados con el mundo funerario, que centra los descubrimientos de la misión liderada por la Universidad jiennense, con gobernadores del Reino Medio en la antigua Elefantina entre sus protagonistas.Jiménez ha añadido que recogerá "la evolución de las costumbres funerarias egipcias desde finales del tercer milenio hasta el primer milenio antes de Cristo". "Lo especial es que se va a poder comparar el diferente tipo de tratamiento funerario que tenían quienes pertenecían a la clase alta, como los gobernadores, con otros que no pertenecían a ella, sino que quizás gozaban de una situación económica suficiente para poder enterrarse con un ajuar funerario bien provisto", ha comentado.Una diferencia que se observa, por ejemplo, en la presencia o no de materiales de lujo: los gobernadores se enterraban en ataúdes con maderas de importación, como cedro de Líbano, mientras que quienes no formaban parte de esa élite dirigente los tenían de madera local. Igualmente, la calidad de los artesanos que fabricaban las piezas "tampoco es la misma".CAMPAÑAPor otro lado, el profesor se ha referido a la undécima campaña arqueológica, que se ve atrasada con respecto a la fecha habitual de principios de año, debido a la revisión que el Gobierno egipcio está haciendo sobre los proyectos extranjeros para concretar sus resultados. Entre los primeros 25 elegidos figura el de la UJA, de manera que, una vez se elabore el informe, esperan contar con el permiso correspondiente.Eso supondrá coincidir probablemente con el inicio de la temporada de verano, lo que dificultaría el trabajo del equipo de especialistas. Por ello, la intención "es posponerla hasta otoño", con lo que también podría coincidir con la inauguración de la exposición.El proyecto liderado por la UJA en la necrópolis de Qubbet el-Hawa de Asuán, a unos mil kilómetros al sur de El Cairo, se ha convertido en uno de los que mayor éxito científico han tenido, entre otras cuestiones por el hecho de haber encontrado hasta seis tumbas intactas y haber descubierto el cáncer de mama más antiguo del mundo.--EUROPA PRESS--