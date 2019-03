UGT señala la falta de contratos para la mujer en la aceituna como uno de los problemas a afrontar

Jaén.- UGT señala la falta de contratos para la mujer en la aceituna c

El sindicato UGT ha vuelto a señalar la falta de contratos para la mujer en los tajos durante la campaña de aceituna como uno de los problemas a afrontar porque "sigue habiendo discriminación". Es una de las conclusiones de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-Jaén en el balance de la presente campaña.El vicesecretario general de UGT FICA Jaén, Antonio Marcos, ha indicado en rueda de prensa que la campaña recién terminada ha sido "récord" en cuanto a producción, por lo que "se ha notado menos" la discriminación hacia la mujer en los tajos, pero el problema "se agudizará cuando sean campañas más cortas" y los hombres copen los tajos en detrimento de la incorporación de las mujeres.Otro de los problemas que ha puesto de manifiesto UGT en su balance ha sido que sigue habiendo empresarios que "no cotizan por todas las jornadas reales", con lo que eso supone de perjuicio para las personas que trabajan en el campo.La siniestralidad laboral en el sector es otra de las cuestiones que se han planteado y en la que desde la UGT se pretende actuar llevando a la próxima reunión de la comisión del convenio del campo la necesidad de incorporar la tarjeta profesional agraria (TPA) con la que "se vincula formación y prevención". En este sentido, Marcos también ha puesto de manifiesto la necesidad de que las administraciones se incorporen a esta iniciativa.En relación con el sector de las almazaras conformado en la provincia por unos 4.500 trabajadores y cerca de 400 centros de trabajo, UGT ha vuelto a denunciar "incumplimientos" referidos a salarios, vacaciones, horarios o incorporaciones, entre otros."Somos conscientes de que el sector no está en el mejor momento", ha dicho Marcos en alusión directa a la situación de bajos precios en origen. No obstante, ha insistido en la obligación de los empresarios de respetar los derechos de los trabajadores, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que "apuesten por la concentración y la comercialización".Por otro lado, Marcos se ha referido a la subida del cinco por ciento los fondos del AEPSA por parte del Gobierno central. En este sentido, desde UGT se pedirá a la Junta de Andalucía que aplique la misma subida a la aportación autonómica. Además, desde el sindicato se propone que la subida del AEPSA esté vinculada al IPC y "no a lo que haga el gobierno de turno".--EUROPA PRESS--