UGT critica que el gobierno local (PP) pretenda repartir 58.157 euros en productividades de 17 empleados

El sindicato UGT ha criticado que con fecha 15 de febrero se haya firmado una resolución por la que se pretende pagar 58.157,31 euros a 17 trabajadores del Ayuntamiento de Jaén, alguno de los cuales no se encuentran ya entre la plantilla municipal, según recoge la sección sindical en un comunicado.El secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Jaén, Alfonso Maza, ha incidido en "el reparto arbitrario y en la mayoría de casos injustificado de cantidades de dinero a determinados empleados municipales". Para Maza "desde la Concejalía de Personal vuelven a darnos la razón de que en el Ayuntamiento se tiene dinero para unas cosas si y para otras cosas no".Ha subrayado que son cantidades que "llaman la atención" pues "no entendemos cómo pueden ser cifras tan redondas, como 5.000 euros, 2.500 euros, 4.500 euros si no es de un reparto arbitrario e injustificado por parte de la Concejalía de Personal". Desde UGT se ha defendido que quien haya realizado trabajos extraordinarios se les abone, pero han insistido en que "lo que no vamos a consentir es que nos traten de tomar el pelo con este tipo de repartos"."No puedo consentir como secretario general del sindicato conmayor número de delegados y delegadas en el ayuntamiento de Jaén que se realicen este tipo de repartos injustificados y arbitrarios", ha dicho Maza.En septiembre de 2018, UGT ya cuestionó el pago de más de 150.000 euros en productividades en los primeros ocho meses del año anterior. Uno de los decretos que conformaban la cantidad de 150.000 euros es precisamente el mismo que ahora intentar sacar adelante.Por último, Maza ha añadido que desde la Concejalía de Personal apuntan a pagos puntuales y "nosotros volvemos a insistir que se tratan de pagos periódicos arbitrarios e injustificados en la mayoría de casos". Ha señalado que la situación económico-financiera delAyuntamiento es "muy delicada, la deuda municipal es la más alta de la historia del Consistorio, sólo se satisfacen los gastos corrientes con aplazamientos de deuda o anticipos de ingresos" por lo que no se entiende que "la prioridad" sea repartir 58.157'31 € en productividades.--EUROPA PRESS--