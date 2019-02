Suspenden el juicio y declaran la nulidad parcial en la causa por la legionela en las fuentes

El acusado antes de la suspensión del juicio

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha declarado la nulidad parcial de la causa abierta por el falso informe que apuntó en 2014 a la presencia de legionela en tres fuentes de la ciudad de Jaén. De esta forma, el tribunal ha acordado la suspensión del juicio previsto para este martes esgrimiendo la protección de los derechos fundamentales del gerente de la empresa Ecotech Segura al que se le acusa de haber falsificado el informe.El caso se destapó en enero de 2014 cuando el PSOE sacó a la luz un informe de la empresa Ecotech Segura en el que se recogía la presencia de legionela en tres fuentes de la ciudad. El Ayuntamiento de Jaén negó que las fuentes estuvieran contaminadas y optó por denunciar tanto al laboratorio como al PSOE.El juez instructor del caso determinó que el informe de Ecotech Segura estaba manipulado hasta el punto de que se utilizó un informe de una fuente de Albanchez de Mágina (Jaén) para con photoshop o similar convertirlo en uno referido a las fuentes de Jaén.Inicialmente por esta causa estuvo imputado el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, aunque finalmente se archivó y este martes tanto él como el secretario local del PSOE de Jaén, Julio Millán, estaban citados como testigos.La acusación la ejercen tanto el Ayuntamiento de Jaén como el laboratorio cuyo informe fue falsificado. El Ayuntamiento de Jaén reclama al gerente de Ecotech Segura, C.D.S., cuatro años y once meses de prisión, mientras que desde el laboratorio se le piden once años de cárcel. Los dos han fijado la responsabilidad civil en 100.000 euros.El Ministerio Fiscal no ejerce la acusación y ha pedido que se suspendiera el juicio puesto que la Audiencia no es competente para juzgar el delito de falsedad, sino que sería competencia de los juzgados de lo Penal. Por otro lado, la defensa del acusado ha señalado que la causa se instruyó por falsedad y posteriormente las dos acusaciones han incluido más delitos que son los que han llevado la causa a la Audiencia.Es precisamente por haber incluido más delitos que los que se contemplaron en instrucción por lo que el tribunal ha optado por deliberar y acordar la nulidad parcial de las actuaciones, lo que supondría su regreso a la fase de instrucción. El tribunal plasmará su decisión en una resolución que podrá ser recurrida por las partes.--EUROPA PRESS--