Sugar Ray & The Bluetones, Melvin Taylor y John Primer, primeros confirmados al 25 aniversario de Bluezcazorla

Jaén.- Sugar Ray & The Bluetones, Melvin Taylor y John Primer, primero

El Festival Bluescazorla, que se celebrará en la ciudad jiennense que le da nombre del 11 al 13 de julio, ha dado sus primeros nombres para lo que será la mayor fiesta del blues de toda Europa, que se ha presentado en Berlín, en el marco de la Feria Internacional ITB Berlín, en la capital alemana.Como antesala a lo que será un cartel único, el festival ha presentado como primeros artistas confirmados a la mítica banda Sugar Ray & The Bluetones, que cuenta con cuarenta años de historia y un hueco en el salón de la fama de Rhode Island y que visitará Cazorla con un plantel único, acompañados de Little Charly Baty y Duke Robillard.A ellos se les suma, un histórico del blues y que visitó el año pasado Cazorla, John Primer, ganador del Blues Music Award y nominado con un grammy con The Muddy Waters. Para cerrar el primer plantel de confirmaciones, visitará por primera vez Cazorla, Melvin Taylor, guitarrista de blues eléctrico del Mississipi y que ha participado con artistas de la talla de Pinetops Perkins, BB King, Buddy Guy o Santana.El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, ha señalado que "este año el festival celebra su 25 aniversario, en lo que será una gran fiesta de la música, el blues y la amistad en la que pretendemos crear una imagen recordatoria de este cuarto de siglo, con actividades complementarias y por supuesto con la mejor música y las mejores referencias internacionales como son Sugar Ray & The Bluetones, Melvin Taylor y John Primer".Rodríguez ha mostrado en un comunicado su satisfacción "tras la presentación de este festival en un espacio turístico tan importante, en el que hemos dado a conocer lo que será una gran fiesta del blues, ha sido una oportunidad única para atraer al visitante extranjero que busca buena música, naturaleza, patrimonio y gastronomía".En esta línea, ha destacado que "la internacionalidad que representa este festival, merece de ser expandida por todo el territorio europeo, del que ya recibimos cientos de visitantes en el festival y en el municipio durante todo el año y en la que seguiremos trabajando en los próximos meses".Asimismo, ha apuntado que en esta edición esperan "batir récord de asistencia de público, que en años anteriores ha llegado a alcanzar las 25.000 personas, algo que denota el potencial que tiene el municipio a nivel turístico y cultural". Al hilo, ha trasladado que "en breve espacio de tiempo se dará a conocer el groso del cartel, que este año contará con grandes referencias musicales a nivel internacional y nacional".--EUROPA PRESS--