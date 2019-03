Sindicatos lamentan la subida tras la aceituna y piden medidas para paliar la estacionalidad

Recolección de la aceituna en un olivar de la provincia de Jaén en una

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Jaén han lamentado que la provincia lidera la destrucción de empleo en febrero, "como era de esperar" tras el fin de la recogida de la aceituna, un escenario que "se repite cada año", de ahí que reclamen medidas para paliar esta alta estacionalidad.Lo han señalado a través de sus respectivas notas una vez conocidos este lunes los datos este lunes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, según el cual el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Jaén aumentó en febrero en 5.250, lo que supone un 12,05 por ciento más que en el mes anterior, con lo que el total de desempleados se sitúa en 48.819.En términos interanuales, desciende en 2.416 trabajadores (-4,72 por ciento, aunque "muy por debajo del descenso registrado en el conjunto del Estado", según ha indicado UGT. "Volvemos a la casilla de salida del principal problema de la provincia que es el desempleo y la falta de oportunidades laborales más allá de la campaña agrícola o del sector servicios", ha afirmado.A su juicio, hay que "reforzar sectores estratégicos para la economía jiennense como la industria o el agroalimentario y mejorar la sostenibilidad de otros como el turismo y la construcción, así como desarrollar el Acuerdo de Cláusulas Sociales en la contratación pública de la Junta de Andalucía.Además, hasta tanto se vuelva a reactivar la contratación, ha demandado "planes especiales de empleo que palíen la falta de oportunidades de trabajo, sobre todo de los jóvenes y mujeres que sólo tienen en la emigración una salida laboral".Para el secretario general de CCOO-Jaén, Francisco Cantero, el "notable repunte del paro" --en todos, pero en especial en agricultura con 4.909 personas-- marca la realidad del mercado laboral provincial: confirma que el empleo que se estaba creando "cien por cien estacional" y "viene a mostrar la gran dependencia del empleo agrícola" y la ausencia de generación en otros ámbitos como el industrial o el público.Los datos apuntan, igualmente, que la tasa de temporalidad ha crecido, descienden los asalariados indefinidos y aumentan los temporales. Es, en su opinión, consecuencia de "una política que ha colocado a España y especialmente a Jaén en una dinámica muy preocupante, con un mercado de trabajo que crea empleo de muy poca calidad y en momentos puntuales y que en poco tiempo lo destruye con muchísima facilidad".PÉRDIDA DE POBLACIÓNCantero se ha detenido en "dos cuestiones importantes que ensombrecen aún más el panorama: de las 48.819 personas paradas registradas en Jaén, "sólo 7.610 reciben la prestación contributiva que supone un 17,95 por ciento del total", y a eso hay que añadir la pérdida de población "estrechamente ligada al contexto laboral que atraviesa la provincia"."Para el sindicato es prioritario apostar de forma decidida por el crecimiento, de forma que se consiga crear empleo de forma rápida, recuperar el diálogo social como instrumento básico y la creación de empleo urgente dirigido con prioridad hacia las personas jóvenes, mujeres y parados de larga duración, al tiempo que se dé cobertura a los miles de hogares sin ingresos", ha manifestado.También CSIF-Jaén ha lamentado que un año más Jaén es líder en España en el aumento de parados correspondientes al mes de febrero, acuciado sobre todo por la subida en el sector agrícola, aunque todas las áreas se ven afectadas. En este sentido, ha expresado su preocupación por la alta temporalidad del empleo vinculada a la campaña oleícola."La creación de empleo en Jaén, al igual que la destrucción, están completamente sujetas a la campaña de la aceituna. Es cierto que el sector servicios también se ve afectado en épocas vacacionales. Sin embargo, no es tan acusada como la unión que tiene el empleo a la agricultura", ha dicho su presidente, Joaquín Álvarez.Ha subrayado que no hay que resignarse a crear empleo a final de año y destruirlo a comienzos del siguiente, ya que, "aunque haya una ligera bajada con respecto al mismo mes del año anterior, esta situación cíclica no varía de un año para otro y eso es lo que hay que intentar apaciguar"."No podemos conformarnos. Los jiennenses tenemos que luchar por conseguir un tejido productivo que garantice el empleo durante todo el año y no se produzca una fuga de jóvenes al terminar su etapa de estudiantes", ha incidido Álvarez, para el que también debe ponerse en marcha una nueva, renovada y reformada concertación social, con más interlocutores, mucho más democrática, plural y representativa de la sociedad actual.--EUROPA PRESS--