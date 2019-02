La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado la importancia del proyecto al que se ha sumado este jueves España "en igualdad de condiciones" para desarrollar el futuro avión de combate europeo con Alemania y Francia para la modernización de las Fuerzas Armadas y que abre oportunidades "muy importantes" para la industria española de la defensa."Hoy de alguna manera hemos podido ver un G3 entre España, Francia y Alemania", ha defendido la ministra en rueda de prensa tras firmar la Carta de Intenciones junto con sus colegas francesa y alemana para desarrollar el futuro caza de combate europeo en los márgenes de la reunión con sus colegas de la OTAN.Robles ha subrayado que el proyecto es "muy importante" para "visibilizar" el "liderazgo conjunto" de España, Francia y Alemania en la Europa de la defensa pero también, ha dicho, para la modernización del Ejército del Aire y la industria de defensa española."Todo lo que sea bueno para las Fuerzas Armadas es bueno para la seguridad en España y por tanto para la seguridad en Europa", ha dicho la ministra.Robles también ha puesto en valor que el proyecto "abre unas expectativas para la industria de la defensa española muy importantes" y va a suponer un "impulso", insistiendo en que España se suma al proyecto "en igualdad de condiciones" que Francia y Alemania. "Es una muy buena noticia", ha subrayado.El futuro caza europeo, llamado a sustituir a los Eurofighter y F-18, está concebido como un avión de combate con piloto desarrollado para operar conjuntamente con un enjambre de drones que harán de plataformas de armamento y sensores avanzados. A su vez, el NGWS se integrará en una panoplia (el Sistema de Combate Aéreo Futuro o FCAS) de la que forman parte el dron de media altitud y largo alcance (MALE, en el que España participa con un 23 por ciento), satélites o misiles de crucero.En los próximos años, antes de 2025, el Ejército del Aire debe sustituir los 20 cazas estadounidenses F-18 desplegados en la base de Gando (Canarias); y hacia 2030, los 65 restantes.El proyecto nació el pasado mes de junio con el objetivo de ser el avión de combate de quinta generación que sustituya, a partir de 2040, a los cazas europeos en servicio, como el Eurofighter y el Rafale y en el plano europeo competirá con y el británico Tempest, al que se han incorporado Holanda e Italia.Se espera que el proyecto pueda optar a ayudas de la UE a través del Fondo de Defensa Europeo, que puede financiar hasta la fase de prototipos industriales.Al ser preguntada si confía en que este proyecto será privilegiado frente al Tempest teniendo en cuenta la salida prevista de Reino Unido del bloque, Robles ha subrayado que "sin duda es evidente que se produce un nuevo escenario en la UE como consecuencia de la salida de Gran Bretaña"y la firma de este jueves también hay que verlo en el contexto de "una nueva Europa"en la que España, Francia y Alemania aspiran a "diseñar programas" para potenciar la defensa europea, al tiempo que ha dejado claro que Espala "siempre" ha defendido que la OTAN y la UE "no son incompatibles" sino "todo lo contrario"."Pero es evidente que hacemos una apuesta inequívoca, clarísima, por los proyecto de defensa en la Unión Europea. La firma de hoy va en esa línea de esa manifestación", ha sellado, dejando claro que, al margen de la situación política en España y la incertidumbre sobre la convocatoria o no de elecciones adelantadas, este tipo de proyecto es "una cuestión de Estado".El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares Ramírez, ha explicado que "en el mes de junio" los países establecerán "los requisitos operativos" del futuro avión de combate y "el porcentaje de participación de cada uno de los países"."En este momento aventurar costes o números de plataformas (que se encargarán) es prematuro", ha subrayado en la misma rueda, avanzando que "en torno a 2025" se espera que haya "unos demostradores tecnológicos" que permitan seguir avanzando en el proyecto de desarrollo.El 'número dos' de Defensa ha asegurado que se trata de un proyecto "histórico" para la modernización de las Fuerzas Armadas pero también para "consolidar y avanzar" la industria de la defensa española y se ha mostrado convencido de que el proyecto va a ser "muy semejante o incluso mucho más importante" que el Eurofighter para la industria española. Éste, ha recordado, supuso la creación de 20.000 empleos -de unos 100.000 que se crearon en total-- y la consolidación de 15 empresas españolas.Además, se ha mostrado convencido de que si entonces España no se hubiera sumado al proyecto del Eurofighter no existirían hoy empresas "muy importantes" españolas en el sector y ha insistido en la importancia de participar en el proyecto "desde el principio" para "poder negociar" con los socios "la participación en materia de carga de trabajo" pero también en cuento a "la participación en el conocimiento" tecnológico.--EUROPA PRESS--