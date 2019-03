Reyes valora el ejemplo del IES Jándula, de Andújar, al desarrollar el vehículo ecológico Lince 4.0

Jaén.- MásJaén.- Reyes valora el ejemplo del IES Jándula, de Andújar,

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado el ejemplo que ofrece el instituto de Educación Secundaria (IES) Jándula, de Andújar, al desarrollar el vehículo ecológico Lince 4.0.Así lo ha puesto de relieve este lunes durante la visita que, junto al alcalde del municipio, Francisco Huertas, ha realizado al centro, donde se trabaja en la citada iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Administración provincial."He tenido la oportunidad de conocer este proyecto desde casi sus orígenes y por eso quiero felicitar al equipo directivo del IES y también al profesorado que está embarcado en este importante proyecto", ha manifestado Reyes.Además, ha situado esta tecnología como muestra de lo que se puede hacer contra el cambio climático, "porque este vehículo puede recorrer más de 600 kilómetros con solo un litro de gasolina y eso lo está haciendo un instituto público de la provincia que está llevando a Jaén y a Andújar a competiciones internacionales".En concreto, este proyecto participará en junio en Londres en la Shell Eco Maraton, donde, a su juicio, "no es tan importante el puesto en el que quede, sino el hecho de estar allí y las consecuencias que tiene en el propio territorio".Reyes ha recordado que "desde el primer día" la Diputación apoyó esta iniciativa y lo va a seguir haciéndolo. "Es una de las tareas que tenemos que hacer, aprovechar las oportunidades que nos dan los centros públicos de educación para proyectar un territorio que cuenta con 66 millones de olivos, cuatro parques naturales y que sin duda es un referente desde el punto de vista medioambiental", ha dicho.Por todo ello, el presidente de la Administración provincial ha reiterado su felicitación al equipo directivo, al profesorado por su implicación y compromiso y especialmente por la ilusión que ha generado en el alumnado de este instituto.Al hilo, el alcalde de Andújar ha enfatizado que no se es consciente de la dimensión del proyecto que se ha desarrollado durante estos últimos años en el IES Jándula, aunque, en su opinión, "la mejor forma de comprobar la magnitud de los logros alcanzados es acompañarlos alguna vez a esta competición, que no es lo más importante pese a que son espectaculares"."Sino, sobre todo, que un instituto de enseñanza media ha logrado durante diez años mejorar permanentemente este prototipo, incorporando conceptos de alta ingeniería, que compiten con universidades de todo el mundo, y que a pesar de eso los logros y los resultados han sido positivos", ha afirmado Huertas.METODOLOGÍA E IMPLICACIÓNIncluso así, ha considerado que "lo más importante es la metodología y la forma que eligen para enseñar tecnología a lo largo de todo el año, la implicación emocional que consiguen en los chavales, el cambio de actitud y mentalidad que consiguen en jóvenes que estudian aprendiendo y poniendo todo lo que pueden de su parte con la dirección técnica del proyecto para ser los mejores en una disciplina tan compleja".Por todo ello, "muy destacable", el alcalde ha pedido "a todas las administraciones que apoyan este proyecto que lo sigan haciendo", porque entre otras cosas "le ha cambiado la vida a mucha gente, a niños y niñas que de otra manera no hubieran tomado determinadas decisiones en sus vidas, como es la decidir estudiar ingeniería"."Y no porque toca elegir al final de un ciclo sino porque están convencidos, porque lo viven y experimentan lo apasionante que resulta ser capaces de trasladar lo que les enseñan en un aula, que les permite participar en una competición mundial", ha añadido.En este sentido, dado el "impacto" que tiene en la vida de los estudiantes, ha insistido en pedir a las administraciones que puedan estar implicadas en este proyecto que "den un paso al frente porque creo que es el mejor proyecto de innovación educativa de Andalucía y uno de los mejores de España".--EUROPA PRESS--