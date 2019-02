El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha defendido que "el diálogo siempre es bueno para abordar cualquier problema", como el de Cataluña, aunque ha aludido a un "grave error" al comunicar lo que se quiere hacer con una figura como la del relator en la mesa de partidos que se plantea en esta comunidad.Así lo ha indicado este viernes a Europa Press el dirigente socialista, preguntado por el debate suscitado ante la posible creación de la citada figura en el marco de la crisis política catalana."En primer lugar, creo que el diálogo siempre es bueno a la hora de abordar cualquier problema, que, sin duda, existe en Cataluña. Pero también es bueno a la hora de comunicar qué es lo que se va a hacer. Yo creo que ha habido un grave error de comunicación por parte del Gobierno de España", ha afirmado.En este sentido, ha subrayado que "lo que se está planteando simplemente es que en una reunión de partidos alguien levante acta de lo que está sucediendo", de modo que no se trata de encuentros entre gobiernos, sino entre partidos.Ha reconocido, no obstante, que quizás no ha ayudado, por ejemplo, comparecencia como la de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en la Moncloa, "que una información de partido la vicepresidenta lo haya hecho en sede del Gobierno"."Porque estamos hablando de temas distintos. No es una mesa de gobierno, una negociación bilateral. Es una mesa de partidos políticos", ha hecho hincapié Reyes. Por ello, aunque "el diálogo siempre es bueno a la hora de abordar un problema", ha habido "un error a la hora de comunicar qué es lo que se va a hacer y la gente difícilmente lo ha entendido".Esta situación, además, según ha destacado, la está "aprovechando la derecha y la extrema derecha de este país" en su búsqueda de "un puñado de votos"; un contexto en el que ha enmarcado la manifestación convocada el próximo domingo en Madrid. "La manifestación es el tripartito de Andalucía se va a Colón", ha dicho.--EUROPA PRESS--