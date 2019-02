Reyes recibe a la secretaria general de UGT-A para hablar de la necesidad de lograr empleo de calidad

Encuentro de Carmen Castilla (OGT-A) con el presidente de la Diputació

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha recibido en el Palacio Provincial a la secretaria general del sindicato UGT en Andalucía, Carmen Castilla, en un encuentro en el que ambos se han mostrado de acuerdo en la necesidad de avanzar hacia un empleo de mayor calidad.En el marco de esta visita institucional, en la que también ha estado presente el secretario general de UGT Jaén, Manuel Salazar, Reyes ha expuesto que "vamos a hablar de temas que nos preocupan, sobre todo del empleo, que sea de calidad, porque ya no basta con trabajar para llegar a final de mes".Al respecto, ha enfatizado que "una reforma laboral como la que hay sobre la mesa ha sido clave y un motivo fundamental para que nuestros pueblos se sigan despoblando, es muy difícil que con los sueldos actuales, con los contratos que se están haciendo, se puedan tener hijos, que son casi un artículo de lujo con las nóminas que se están pagando".En esta línea, ha apuntado que "es un reto que tenemos, que vamos a seguir peleando", y desde la Diputación, ha añadido, "estamos trabajando con los sindicatos para mejorar la situación laboral y económica de los trabajadores de esta casa". Así, ha recordado que "han sido cuatro años intensos que terminan en pocos meses, pero el tema laboral ha sido una prioridad, ya que hemos incrementado la productividad y culminado un importante proceso de funcionarización, porque para nosotros lo más importante son los trabajadores"."Los políticos vamos y venimos, pero la constante en estos 40 años de ayuntamientos democráticos han sido los hombres y mujeres de la Diputación, sin cuya labor hubiera sido imposible acometer los cambios y la transformación que han tenido los 97 municipios de la provincia de Jaén", ha subrayado Francisco Reyes.Además de a los trabajadores de la Administración provincial, el máximo responsable de esta institución ha alabado el trabajo desarrollado por "un sindicato como UGT, que ha sido fundamental ahora que hemos celebrado 40 años de nuestra Constitución para que nuestro país, Andalucía, nuestra provincia y nuestros pueblos estén en la situación en la que están".Sobre esta progresión, ha puntualizado que "los grandes logros se obtienen gracias a las reivindicaciones y a la lucha a lo largo de la historia, por eso desde la Diputación reconocemos esa importante labor desarrollada por UGT y lo que le queda que aportar en un momento como el que vivimos en la actualidad".En esta dirección, Carmen Castilla ha apuntado que "llevamos 130 años luchando, quedan muchos retos y somos más necesarios que nunca". Entre esas cuestiones claves, ha coincidido con Reyes en que "nos preocupa el empleo generado, no hay que acudir a la EPA ni a los desalentadores datos de paro, porque seguimos con el mantra de la temporalidad, la parcialidad, los salarios precarios, y parece que pedimos algo imposible cuando se está generando riqueza desde 2014".Por eso, ha incidido en que "necesitamos que la riqueza generada tras esta crisis económico financiera que sufrimos hace más de diez años, de la que ya han salido unos cuantos aunque la recuperación no ha llegado a las familias, se reparta".De ahí que haya hecho un "llamamiento desde Andalucía hacia el Gobierno central, que pese a que no ha podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado, sí puede cambiar aún parte de esas políticas regresivas, porque aunque no se pueda derogar la reforma laboral en su conjunto, sí pedimos que TRES medidas lo sean".Entre ellas, ha citado "la presencia de la ultraactividad, el registro horario, porque hay muchas horas extras que no se computan ni pagan, y la prevalencia del convenio del sector sobre la empresa". "Creo que eso se puede hacer y así se mejoraría la calidad del empleo, Jaén y Andalucía lo notarían", ha asegurado la secretaria general andaluza de UGT.--EUROPA PRESS--