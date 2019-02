Reyes lamenta la tardanza del Ayuntamiento con la licencia para poder licitar la obra del centro de turismo

Edificio que albergará el centro de dinamización turística de Jaén.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado la tardanza del Ayuntamiento de la capital en otorgar la licencia de obra para la adecuación del edificio que se convertirá en centro de dinamización turística, algo que ha enmarcado en una cuestión "de eficacia y de eficiencia".Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre la intervención prevista en el inmueble que albergaba la sede de Banesto en la calle Roldán y Marín, 1 y que fue adquirido por la Administración provincial con una inversión de 2,4 millones de euros.Reyes ha recordado que "lo último" que le trasladó la vicepresidenta primera, Pilar Parra, tras hablar con los responsables municipales es que el permiso estaría durante la pasada semana. Sin embargo, "a día de hoy" todavía no hay licencia de obra.En su opinión, "no es normal" que aún no se cuente con una licencia que permitirá invertir más de 400.000 euros en la adecuación del inmueble. Además, supondrá "poner en valor un edificio singular" que se convertirá "en lugar de referencia, con esa oficina permanente para atender a los turistas que lleguen a la capital y también en un espacio de reflexión y trabajo del sector turístico de la provincia"."Lamento que esto que sucede con el antiguo edificio de Banesto, desgraciadamente, no es una excepción en esta ciudad", ha afirmado Reyes, quien se ha hecho eco de reivindicaciones en el mismo sentido de empresarios del sector de la construcción.A su juicio, "con el 'boom' de la construcción podría entenderse", pero no hoy, cuando "no se presentan cientos de licencias en el Ayuntamiento de Jaén". Por ello, ha considerado "una actuación no normal" que se siga sin contar con ese permiso, solicitado en la Gerencia de Urbanismo el pasado 17 de octubre."No estamos hablando de intereses electorales, estamos hablando de eficacia y de eficiencia y agilidad. No lo entiendo, he sido alcalde, conozco muchos alcaldes y alcaldesas de todos los signos y lo que procuran todos ellos es que cuanto antes se dé la licencia", ha comentado cuestionado sobre la posibilidad de que existan otros intereses.Al hilo, Reyes ha hecho hincapié en que "no es un problema de la Diputación, que lo es", sino que les "consta que son muchos los empresarios" también con este tipo de dificultades."Espero que nos la den cuanto antes porque estamos hablando de una importante infraestructura para la ciudad y el resto de la provincia", ha subrayado no sin agregar que luego se habla "del nivel de ejecución presupuestaria". Y es que, según ha recordado, esta obra se recogía en las cuentas de 2018 y no se puede licitar hasta contar con la licencia.INCORPORACIÓN DE REMANENTESEn concreto, el proyecto de adecuación del edificio, ya elaborado, dispone de un presupuesto de 498.560 euros con cargo al presupuesto del año pasado, por lo que será necesario realizar una incorporación de remanentes.Junto a estas obras, la Diputación trabaja también en el proyecto sobre el contenido del futuro centro. En este caso, tiene una partida en el presupuesto de 2019 de 410.000 euros, que se reparte prácticamente al 50 por ciento para museografía y mobiliario.El edificio que acogerá este centro de dinamización turística fue construido en los años 40 del pasado siglo XX y es uno de los que aún conserva parte de la antigua fisonomía urbana del paseo de la Estación de la capital jiennense, de vivienda unifamiliar y tipo hotel. Consta de tres plantas --baja, principal y semisótano-- y tiene una superficie superior a los 1.100 metros cuadrados.--EUROPA PRESS--