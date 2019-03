Reyes fija la comercialización y la agrupación de la oferta como retos del sector oleícola jiennense

Jaén.- MásJaén.- Reyes fija la comercialización y la agrupación de la

El Casino Primitivo de Martos ha sido el escenario donde se ha desarrollado la III Jornada del Sector Oleícola organizada por la Asociación Empresarial Marteña (ASEM), un foro donde el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha colocado como dos de los principales retos de este sector a la comercialización y la agrupación de la oferta.Así se ha manifestado el máximo responsable de la Administración provincial en el marco de una jornada que este año ha estado dedicada a 'La olivicultura y sus estrategias de mejora competitiva. La promoción diferenciada', y en la que también han participado, entre otros, el alcalde de Martos, Víctor Torres, el presidente de la Asociación Empresarial Marteña (ASEM), Francisco Sarmiento, y el analista oleícola y profesor de la Universidad de Jaén Juan Vilar.En este encuentro, Reyes ha defendido la necesidad de "reflexionar permanentemente" sobre el olivar y el aceite de oliva, que tiene un peso "muy importante en la economía provincial", de ahí que "la Diputación de Jaén sea una de las administraciones que más pringada está, y no podemos hacer otra cosa con 66 millones de olivos a nuestro alrededor".Al respecto, ha puntualizado que "somos conscientes del esfuerzo que ha hecho esta provincia por diversificar su economía, porque en la foto fija de Jaén no aparece solo el olivar y el aceite de oliva, sino también el sector del plástico, de la madera, el metalmecánico, la cerámica o el turismo, que también tienen un peso muy importante en la provincia de Jaén", pero esto no hace que "olvidemos que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo y los principales productores de aceite de calidad del mundo, y nadie puede renunciar a liderar un sector como el que nosotros lideramos".En esta línea, ha enfatizado que pese a estar en esta posición "no podemos morir de éxito", porque aunque "hemos dado pasos muy importantes en la calidad, la recolección y el cultivo del olivo, aún tenemos asignaturas pendientes como la comercialización y la agrupación de la oferta"."Jaén tiene que tener voz propia cuando hablamos de precios del aceite de oliva, y hasta ahora no ha sido así", ha reivindicado Reyes, que ha señalado el interés de jornadas como la celebrada en Martos, dado que "todo lo que sea reflexionar sobre este asunto viene bien".Por eso, ha felicitado a ASEM por esta iniciativa, "porque no hay sitio mejor para hacerlo que la ciudad de Martos, principal productor de aceite de oliva del mundo y también un ejemplo de la diversificación de la economía en la provincia de Jaén, ya que, además del olivar, el sector del plástico o la industria auxiliar del automóvil ocupa un lugar fundamental".En este sentido se ha pronunciado también el alcalde marteño, quien ha defendido que "es muy importante la labor de concienciación del sector del aceite y el olivar que se hace a través de estas jornadas". En Martos, ha apostillado, "tenemos una experiencia más que contrastada para saber cuál es la planificación estratégica que debemos seguir en el sector del aceite y además tenemos una hoja de ruta que podemos comparar y seguir esa estrategia común de los distintos sectores, tanto el público como el empresarial, al igual que hemos hecho en el ámbito industrial".En esa planificación, Víctor Torres ha apuntado que "en el ámbito del olivar contamos con la mejor base, tenemos la mayor producción de aceite de oliva del mundo, los olivos que están y estarán aquí siempre con nosotros y por lo tanto hay un camino largo que recorrer".En esa senda, también ha citado la comercialización, "que debe estar fundamentalmente vinculada a los beneficios del aceite de oliva en la salud, además por supuesto de a la promoción y el turismo", para que de esta forma "Martos siga siendo una ciudad próspera como siempre lo ha sido en el ámbito de la generación de aceite y también del olivar".--EUROPA PRESS--