Reyes destaca la apuesta por la igualdad, políticas sociales y el mundo rural en el balance de Diputación

Francisco Reyes presenta el balance mandato del 2015-2019 en la Diputa

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado "la igualdad de oportunidades y las políticas sociales como eje transversal y como pilar fundamental" de la "apuesta por el bienestar, el mundo rural y la lucha contra la despoblación".Así lo ha indicado este lunes al presentar el balance de actuaciones y proyectos desarrollados en el mandato 2015-2019 por las diferentes áreas de la Administración. Ha repasado los "principales hitos" en un periodo en el que "la Diputación ha reforzado su papel, pero respetando escrupulosamente la autonomía municipal"."Esa presencia se ha dejado sentir en nuestros servicios sociales y la igualdad, el impulso al empleo, el olivar y nuestro sector agrícola como una oportunidad, no como un lastre, sectores estratégicos en I+d+i con la Universidad de la mano en infinidad de acciones, y con un impulso innovador y definitivo al turismo, que está experimentando una consolidación muy importante", ha dicho.Ese papel activo también se ha plasmado en otros ámbitos, como las infraestructuras, en "las grandes, como el Olivo Arena", "y también las pequeñas y no por ello menos importantes". También se ha notado "en la prestación de los servicios básicos o en "la sostenibilidad" en los municipios, "y más en una provincia como Jaén, con cuatro parques naturales y el mayor bosque humano del planeta, con 66 millones de olivos".De la misma forma, esa presencia se ha reflejado en la cultura y el deporte. "Llevamos el teatro, la música, la literatura o el cine a cada rincón y realizamos grandes apuestas en un momento en el que la gran discriminada en los presupuestos siempre es la cultura, algo que aquí no ha ocurrido", ha afirmado.Además, aunque la prioridad de la Diputación es el deporte base, con multitud de modalidades en las que cada año se implican miles de jiennenses, también se apuesta por "grandes eventos deportivos que permiten promocionar el paraíso interior".HOJA DE RUTA MUY CLARAPara desarrollar estas líneas de actuación el equipo de Gobierno de "ha tenido una hoja de ruta muy clara" en un mandato del que ha dicho sentirse "satisfechos con el papel que ha tenido y tiene la Diputación Provincial en los 97 municipios, especialmente en el mundo rural".Pese a ello, ha declarado que "siempre quedan cosas por hacer y más en el ámbito de lo público". "Pero nuestro proyecto es tan claro como ambicioso y creo que hemos sabido adaptarnos al ritmo frenético que se genera cada día, casi a cada hora, dependiendo del momento que vive la provincia y de las necesidades de cada municipio, de cada vecino o vecina", ha comentado Reyes.Esta labor ha intentado realizarse, en su opinión, "con el máximo consenso posible, de la mano de los alcaldes, pero también de otras entidades como el Consejo Económico y Social de la provincia y otros órganos constituidos en este tiempo, como el Consejo Provincial de Igualdad, de Turismo, el del Aceite, el Plan Estratégico o el Foro de la Juventud.REFORZAR LA IDENTIDADPor otro lado, se ha buscado reforzar la identidad como provincia" "Si nosotros no creemos en Jaén y en nuestras posibilidades, difícilmente acabaremos con la actitud lastimera y conformista que se gestó durante décadas en esta tierra y que, estoy convencido, ha lastrado muchos aspectos de nuestra sociedad", ha subrayado.A su juicio, esto "debe llevar a adoptar una actitud reivindicativa, gobierne quien gobierne, porque la provincia parte de un punto situado muy por debajo de los de otros territorios del país desde hace más de un siglo", de ahí que haya asegurado que seguirán "reivindicando una discriminación positiva, con medidas como la ITI".En su intervención, el presidente se ha detenido en cada una de las áreas que conforman esta institución, en las que ha destacado algunas de las medidas más sobresalientes. Así, ha puesto el foco sobre las políticas sociales y de igualdad de oportunidades, que "en estos cuatro años han contado con el presupuesto más elevado, con más de 259 millones de euros".Igualmente ha hecho alusión al tema del empleo, "el problema más preocupante para miles de jiennenses, que también lo ha sido y lo es para esta Diputación". "En este mandato nació un área específica de Empleo, y las políticas para promocionar su creación en nuestros pueblos y comarcas también han sido transversales en todas las áreas", ha apuntado.Entre otras medidas, Reyes ha recordado "los más de seis millones de euros para 18 proyectos empresariales que han conseguido generar 600 puestos de trabajo en diferentes empresas", el apoyo a "la mayor profesionalización de las empresas oleícolas, con más de 200.000 euros para 15 proyectos"; los 2,3 millones de euros para creación de empresas por parte de 555 autónomos y acuerdos con todos los centros tecnológicos para invertir en I+d+i e impulsar los sectores estratégicos.AGRICULTURA Y TURISMOOtra de las áreas en las que se ha detenido ha sido la de Agricultura, "con el olivar y el aceite de oliva como prioridad, aunque también centrando esfuerzos en los cultivos alternativos y en la ganadería". De hecho, "el presupuesto para incentivos a agricultores, ganaderos y apicultores ha alcanzando los 1,3 millones", a los que se han sumado "600.000 euros para el fomento de la comercialización de empresas agroalimentarias o el respaldo a la estrategia Degusta Jaén".En cuanto al turismo, ha señalado como principales hitos "la consolidación del oleoturismo y el impulso a nuevos productos e innovadoras maneras de promocionar la marca Jaén Paraíso Interior, como Jaén, Cultura del Toro, el astroturismo, la mejor gastronomía, el barco solar de El Tranco o Moda ADN Jaén". En esta línea, ha resaltado "el salto internacional y gastronómico de los ocho Jaén Selección".Por último, ha hablado de infraestructuras y servicios municipales. "En este mandato, hemos realizado un gran esfuerzo y además de los planes de obras y servicios y de los materiales del PFEA, se han llevado a cabo cuatro planes especiales por valor de 47,8 millones de euros con 890 actuaciones", ha precisado.A ello se añaden los planes de obras y servicios ordinarios, que "han supuesto la gestión de 69 millones para unas 800 actuaciones". Por ejemplo, "solo las obras de mejora y conservación de la red de carreteras que son competencia de la Diputación, en total 1.575 kilómetros, han contado con 47,3 millones de euros".SERVICIOS MUNICIPALESPor lo que respecta a la mejora de los servicios municipales, que "son sinónimo de calidad de vida", se han dedicado ocho millones de euros a obras hidráulicas, entre las que se incluye el abastecimiento a Mogón, Santo Tomé, Solana de Torralba, Espeluy o el recién iniciado para el Santuario de la Virgen de la Cabeza. "Y estamos a la espera de firmar en las próximas semanas los casi diez millones de euros para las redes de El Condado y el Víboras con el Gobierno de España", ha agregado.Junto a ello, ha destacado las mejoras y renovación en el material de recogida y reciclaje de residuos, que han alcanzado los 12,8 millones, además de las mejoras en las plantas de tratamiento, con cuatro millones y los 24,3 millones destinados a la extinción de incendios.RESPONSABILIDAD"En definitiva, un buen balance porque, pese a la coyuntura económica de los dos últimos mandatos, hemos gestionado los recursos de la Diputación desde la máxima responsabilidad, consiguiendo elaborar unos presupuestos expansivos, en los que hemos priorizado las políticas sociales, aumentando la inversión y dinamizando la economía provincial en el marco de nuestras competencias", ha manifestado.Y ello, según ha concluido, con dos datos: la aplicación de "austeridad y un plan de ajuste voluntario, con un ahorro neto positivo de 26,2 millones" y que "la ratio del gasto social por habitante es de 114,6 euros" en Jaén cuando la media de las diputaciones andaluzas se sitúa en 71 euros.--EUROPA PRESS--