Reyes destaca la apuesta del Ayuntamiento de Martos por revitalizar su casco antiguo

Visita institucional de Francisco Reyes a Martos

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha realizado una visita oficial a Martos, donde, junto al alcalde, Víctor Torres, ha conocido distintos proyectos y actuaciones que se han ejecutado o se llevarán a cabo próximamente, con fondos de la Administración provincial, y que tienen como denominador común la revitalización del casco antiguo de Martos como motor turístico, a la vez que se diseña una ciudad más habitable.En concreto, se trata de la adecuación y reforma del edificio municipal situado en la calle Franquera y la rehabilitación de la Torre Almedina del Castillo de la Villa, así como otras actuaciones financiadas a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), como la reforma integral de la Plaza Fuente de la Villa, o el parque del Cerro."Esta visita me ha permitido comprobar el modelo de ciudad que desde el Ayuntamiento de Martos se tiene de su municipio. No valen las improvisaciones, hay que tener un modelo de ciudad, pensando en una ciudad habitable para los que viven aquí, pero también para los que vienen de fuera", ha destacado Reyes.El presidente ha reconocido "la apuesta por el casco antiguo de la ciudad para dotar de servicios a la ciudadanía, pero al mismo tiempo pensando también en la periferia y las pedanías", ha matizado el presidente de la Diputación.El recorrido por estas actuaciones se ha iniciado en la calle Franquera, donde en los próximos días se van a iniciar las obras de adecuación y reforma del edificio municipal con un presupuesto de 348.500 euros de los que la Diputación de Jaén financia 202.500 euros en el marco del Plan Especial de Apoyo a Municipios.Se trata de un edificio ubicado en el centro histórico de Martos cuyas obras van a consistir en el saneado de humedades, la renovación y reajuste de instalaciones para dotar al edificio de las instalaciones necesarias para conseguir el máximo confort para el desarrollo de la actividad administrativa; la renovación de revestimientos, solería, o pintura, así como la renovación de carpinterías y ventanas que permitan la mayor eficiencia energética de las instalaciones.Por último, se va a realizar un tratamiento de conservación de la fachada tal y como se especifica en el Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU de Martos. El presidente de la Diputación también ha comprobado el resultado de la rehabilitación de la Torre Almedina del Castillo de la Villa, un torreón construido en el siglo XIII por los monjes calatravos en el que se han invertido 100.000 euros, el 50 por ciento financiado por la Administración provincial.El Ayuntamiento de Martos contempla una nueva fase para la puesta en valor turística y la musealización de esta torre con un presupuesto de 800.000 euros a través de los fondos Edusi. "La recuperación de la torre del castillo o el proyecto de rehabilitación del edificio de la calle Franquera son claros ejemplos de la buena gestión de los recursos de la Diputación que ha llevado a cabo el alcalde y su equipo de Gobierno.Ese es el camino, porque no basta con recibir recursos, sino que hay que tener la capacidad de gestionarlos, y sin duda, el Ayuntamiento de Martos lo está haciendo pensando en un municipio habitable", ha subrayado Francisco Reyes.Por su parte, el alcalde de Martos, Víctor Torres, se ha referido a las distintas actuaciones que se están ejecutando o están próximas a su inicio, como la reforma integral de la Plaza Fuente de la Villa y su entorno, una vez que al inicio de la legislatura se restauró la propia fuente con inversión de la Diputación.Esta plaza es un cruce de circulaciones rodadas, con espacios para aparcamientos y con un firme visiblemente degradado. Por ello el Ayuntamiento de Martos va a invertir más de 564.000 euros de los fondos EDUSI a la mejora de esta plaza emblemática de la ciudad con el objetivo de adecuarla, reordenarla y recuperarla como espacio semipeatonal de relación, estancia, intercambio y esparcimiento para los vecinos y vecinas de Martos.Por último, y también con fondos Edusi, el Ayuntamiento de Martos va a destinar más de 430.000 euros al parque del Cerro, un espacio de titularidad municipal que se encuentran en estado de abandono y que pasará a convertirse en un gran espacio verde en el casco antiguo de la ciudad.La visita del presidente de la Diputación a Martos ha concluido con un encuentro con personas mayores del Centro de Participación Activa El Parque, donde el consistorio va a invertir 100.000 euros para acometer su ampliación."Tenemos en cartera en torno a 20 proyectos que están en licitación o adjudicados para iniciar las obras", ha comentado el alcalde de Martos que también se ha referido a "una nueva fase del pabellón cubierto de la pedanía Monte Lope Álvarez con 130.000 euros, o un tercer plan de asfaltado al que destinamos 250.000 euros para atender las necesidades de los barrios", ha concretado Víctor Torres.--EUROPA PRESS--