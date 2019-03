Reyes considera la artesanía como fuente de riqueza, empleo y un motivo más para visitar la provincia

Jaén.- MásJaén.- Reyes considera la artesanía como fuente de riqueza,

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha subrayado la apuesta del organismo provincial "por montar una estrategia en torno a la artesanía" ya que este sector "supone generación de empleo y riqueza y, además, es otro motivo más para visitar la provincia de Jaén".Lo ha hecho en el Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén) donde ha tenido lugar la presentación de las jornadas 'Artesanía e identidad regional', un evento que se complementa con la apertura de una exposición de piezas desarrolladas por artesanos y creadores de la provincia jiennense.La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, y el diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, también han asistido a la presentación de estas jornadas y tomado parte en la visita que se ha realizado a la muestra, que lleva por título 'Craft in Progress', y en la que también ha estado presente el comisario de la misma, Juan Carlos Santos.En este espacio, Francisco Reyes ha recalcado que "hace un par de años nos comprometimos, en un encuentro que tuvimos con artesanos de la provincia, en articular una estrategia que girase sobre la artesanía en los 97 municipios de esta tierra".Al igual que "hemos hecho con el sector agroalimentario y Degusta Jaén, la artesanía, en una provincia que está ganando espacio como referente del turismo de interior, es sin duda una oportunidad y un argumento más para venir a la provincia de Jaén". En esta línea, ha destacado que han sido distintas las acciones que se han organizado desde entonces con los artesanos en distintos puntos de la provincia, y "hoy damos un paso más hacia adelante en esa artesanía contemporánea".Se trata, según Reyes, de "saber aprovechar ese elenco de artesanos importante que tenemos en la provincia de Jaén con diseñadores y creadores en diferentes ámbitos".Ha enfatizado que "esto no es algo puntual que desarrolla la Diputación, esta actividad nace con vocación de continuidad, porque cualquier oportunidad que tengamos en esta tierra tenemos que ser capaces de aprovecharla". Y es que "también en torno a la artesanía y la creación, además de arte, hay algo que para nosotros es importante, la creación de empleo y riqueza, por eso vamos a seguir apostando por iniciativas singulares como esta, aprovechando esas oportunidades que sin duda tenemos".Por su parte, el comisario de esta exposición ha señalado que "es un verdadero placer poder mostrar el resultado de más de un año de trabajo, en el que un grupo de artesanos y diseñadores de la provincia de Jaén han estado colaborando para abrir camino a lo que hoy en día es la artesanía contemporánea, que está a la vanguardia en todo el mundo".Juan Carlos Santos ha añadido que "se trata de un mercado muy cualificado, sofisticado y difícil, que requiere nuevas metodologías de diseño y de colaboración, que hay que desarrollar poco a poco, con toda una carga de formación detrás que se ha estado impartiendo aquí con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Úbeda".En este sentido, ha apuntado que "la experiencia ha sido muy complicada y dura, pero también fascinante", porque al final "no sólo se muestra el resultado de esta exposición, sino también el núcleo y la metodología de la colaboración entre diseñadores y artesanos de Jaén, que ha cuajado realmente como un grupo motor que va a ser de referencia en toda España".--EUROPA PRESS--