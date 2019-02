Respaldo unánime de Diputación a la lucha contra la violencia de género y a las leyes que la combaten

Pleno ordinario celebrado en la Diputación de Jaén

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado por unanimidad la moción del grupo socialista basada "en el rechazo a la violencia de género y a aquellas formaciones que plantean la supresión de las leyes que luchan contra este problema de Estado". Así lo ha manifestado la diputada Francisca Medina, quien ha propuesto "modificar la ley para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género a través de los municipios"."A pesar de la toma de conciencia en nuestro país, hoy algunas fuerzas políticas plantean la eliminación o reducción de las medidas frente a la violencia machista, como si las muertes o las denuncias no fueran motivo suficiente como para luchar en contra de esta lacra. No debemos poner en peligro el futuro y presente de las mujeres y de sus hijos e hijas", ha advertido Molina durante su intervención.En este sentido, Medina ha dicho que "se hace necesario redoblar los esfuerzos y aislar a los violentos", así como "reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y andaluza, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática".La diputada socialista ha insistido por todo ello en rechazar "cualquier planteamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista".Asimismo, la Diputación ha aprobado por unanimidad la moción del PSOE dirigida a apoyar la práctica de la caza regulada, ordenada, sostenible y compatible con la conservación del medio natural, respetuosa con las especies, los hábitats y los nuevos usos y aprovechamientos del medio natural.El diputado Pedro Bruno ha explicado que "este control poblacional es absolutamente necesario desde el punto de vista del mantenimiento de los equilibrios y de los hábitats, ya que el exceso de herbívoros genera una serie de problemas".Ha recordado que "la actividad cinegética genera alrededor de 200 millones de euros en la provincia de Jaén, el 16 por ciento del total de Andalucía, un volumen de negocio que constituye un importante revulsivo económico y turístico para comarcas como la de El Condado y Sierra Morena, así como los cuatro parques naturales".En definitiva, ha subrayado Bruno, hay que "considerar a los cazadores como un colectivo grande, activo, con suficientes argumentos para defender una actividad que favorece la conservación, estimula el desarrollo rural y genera riqueza. Y solicitamos que se frene cualquier tipo de insultos, amenazas y agresiones contra los cazadores, a través de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación".MOCIONES DE OTROS GRUPOSSobre la moción del PP pidiendo la construcción de una pista de atletismo en la ciudad de Linares, el diputado socialista José Castro ha lamentado que "pretenden confundir a los ciudadanos, ya que estas intervenciones no están dentro de las competencias de Diputación", al tratarse de Linares de una localidad de 60.000 habitantes.El PP ha presentado una segunda moción relativa a las personas mayores que ha sido replicada por la diputada socialista María Eugenia Valdivielso, quien ha insistido en que "somos conscientes de lo importante que es promover los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores" y por ello "desde esta Diputación siempre hemos apostado por su bienestar físico, mental y social".La moción de IU en defensa de la Radio y Televisión de Andalucía ha resultado aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. El diputado socialista Luis Miguel López ha destacado que "hablar de Canal Sur es hablar de una referencia para los andaluces y las andaluzas".No ha salido adelante la segunda moción de IU sobre la movilización del 28 de febrero y un cambio de rumbo en Andalucía. La diputada socialista Isabel Uceda ha señalado que "el espíritu del 28 de febrero es el de la lucha por la autonomía de Andalucía" y que "no se puede poner el pretexto del nivel socioeconómico de nuestra tierra", porque "Andalucía se ha convertido en una tierra próspera, gracias en gran medida a las políticas socialistas".--EUROPA PRESS--