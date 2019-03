Jaén.- 26M.- Requena resalta que la candidata del PP a Peal de Becerro

El presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha presentado este sábado a la candidata a alcaldesa de Peal de Becerro (Jaén), Ana Mata, a quien le ha agradecido su "generosidad y valentía", y ha asegurado que un Ayuntamiento dirigido por ella traerá a los ciudadanos "un gobierno que no les mienta".Así se ha manifestado el popular durante el acto de presentación de Mata, en el que ha considerado que "los pealeños no se equivocarán" si les dan su confianza en las urnas el 26 de mayo, ya que "el Partido Popular de Jaén es un partido honesto, leal y comprometido con esta provincia y con la comarca de Cazorla", según ha recogido el partido en una nota de prensa.Requena ha animado a Mata y a su candidatura a "patearse casa por casa" este pueblo que "tan necesitado está de un gobierno que realmente cumpla sus compromisos, mire por el bienestar de sus vecinos y no por sus propios intereses" y que gestione "con honradez"."Eso solo lo sabe hacer el Partido Popular porque el PSOE ha demostrado que solo le importa seguir ocupando sillones", ha lamentado Requena, que ha defendido que su partido sabe hacer política municipal, "la más sufrida, la que más desvelos produce, pero que también es la más noble de todas las dedicaciones".Así, ha aconsejado a la candidata y su equipo que "no hay mejor forma de hacer política municipal que con la honestidad y con la verdad por delante". "Puedes equivocarte en tu acción de gobierno, como todo ser humano, puedes pedir 100 subvenciones y perder 15 o 20, perolo que no puedes es mentir y engañar a la gente porque eso, tarde o temprano, tiene unas consecuencias nefastas, como las que ya está pagando el Partido Socialista", ha enfatizado.En este sentido, ha defendido que los pealeños y todos los vecinos de la comarca de Cazorla "necesitan un gobierno que luche por ellos sin engaños, sin los juegos sucios a los que los socialistas están acostumbrados" para tener "su puñado de votos", y ha recordado "el último intento" de los alcaldes socialistas de la comarca de "lavarse las manos por su pésima gestión y echarle la culpa al gobierno el PP en la Junta".Así, ha recriminado a los alcaldes del PSOE que "trataran de engañar" a los vecinos representando "el papel de sus vidas" pidiendo que no se abandonaran por parte de Juanma Moreno los proyectos acordados anteriormente de la ruta cicloturista y del Consorcio de Transportes, ya que "mienten porque no existe ningún acuerdo".Requena ha explicado que el proyecto de la ruta cicloturista fue rechazado por el gobierno de Susana Díaz y los alcaldes del PSOE "aún no se han atrevido a confesárselo a sus vecinos".También se ha referido centros hospitalario de alta resolución (Chare) de Cazorla, a las viviendas en Pozo Alcón o a la A-315, para citar "ejemplos de la nefasta gestión del anterior gobierno de la Junta con la comarca que avergüenzan al PSOE".Por eso "frente a las mentiras de los socialistas", el PP en toda la comarca de Cazorla presenta "candidaturas que van con la verdad por delante, dispuestos a gestionar los ayuntamientos sin engaños, sin trampas"."No somos populistas, no buscamos los votos aunque sea a costa del dinero de los vecinos y por eso los jiennenses contribuyeron a que llegara el gobierno del cambio a Andalucía y nuestro objetivo será ahora que ocurra lo propio en la Diputación, con la ayuda de los pealeños y todos los cazorleños, comarca en la que trabajaremos como ya lo venimos haciendo desde hace muchos años por lograr la confianza de los votantes el 26 de mayo", ha concluido.--EUROPA PRESS--