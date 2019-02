Asistentes a la reunión por la macrogranja porcina

El parlamentario socialista por Jaén Felipe López ha indicado que el proyecto de instalación de una macrogranja porcina en Dehesas de Guadix (Granada) "no tiene aportaciones positivas" para el mundo rural y en concreto para los municipios jiennenses de Huesa, Pozo Alcón e Hinojares.López ha abogado en un comunicado por "buscar mecanismos para revitalizar la economía y el desarrollo de las zonas rurales" ya que apostar por una macrogranja de 125.000 cerdos "no es el camino". En opinión del parlamentario socialista, "hay que buscar mecanismos que permitan avanzar desde unos postulados de equilibrio, no pretendiendo hacer una inversión sobredimensionada con impactos ambientales muy negativos y agravar el problema de despoblamiento que hay en una zona como ésta".Para López se hace necesario alcanzar "puntos de equilibrio entre lo que representa el desarrollo económico, el mantenimiento de la población y el sistema de vida que caracteriza al medio rural, pero no haciendo esa expulsión de población a la postre, porque hay una actividad que tiene unas connotaciones y un perjuicio medioambiental manifiesto y claro". En este sentido, ha anunciado que el grupo socialista trasladará el problema de la macrogranja porcina al Parlamento andaluz.Lo ha dicho tras reunirse junto con otros parlamentarios socialistas de Jaén y Granada en el Ayuntamiento de Cuevas del Campo (Granada). Por su parte, el alcalde de Huesa (Jaén), Ángel Padilla, ha mostrado su agradecimiento a los parlamentarios andaluces y ha reiterado que están "totalmente en contra de este tipo de empresas que lo único que vienen es a dejar lo que otros territorios no quieren y después llevarse a esos territorios lo que realmente dejaría vida económica"."Estaríamos de acuerdo y buscaríamos la posibilidad de mantener la sostenibilidad socioeconómica en las zonas rurales si viene acompañada de una factoría de transformación del producto final, pero desgraciadamente no es así y no se beneficia al territorio", ha dicho Padilla.--EUROPA PRESS--