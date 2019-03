Visita al pago de Juan Ramos y Entre Ríos del Puente Nuevo.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha visitado este lunes a los vecinos de las urbanizaciones del pago de Juan Ramos y Entre Ríos del Puente Nuevo, "decepcionados por la falta absoluta de intervención" del equipo de gobierno (PP) para adecuar el camino principal de la zona.El también secretario general de la agrupación socialista ha recorrido el trazado de doble sentido que da servicio a 400 familias, la mitad de ellas residentes allí todo el año, junto al presidente de la federación vecinal Ciudadanos por Jaén, Antonio Guerrero, y José Sánchez y Rosa Ortiz, presidentes de las dos asociaciones de la zona, según ha informado el PSOE."Pedimos al Ayuntamiento que se amplíe el camino y que se refuerce", ha afirmado Ortiz. Los vecinos han explicado que la única intervención de calado que se hizo en la zona fue por parte del PSOE cuando gobernó el Ayuntamiento y "se canalizaron las aguas fecales y se asfaltó el camino para dar estabilidad al terreno".Sánchez, presidente del pago de Juan Ramos, ha señalado que el PP incluyó en el callejero de Jaén este camino y hace cuatro años hizo un "parcheo" en algunos tramos por el riesgo de accidentes "que no ha servido de nada".En este sentido, ha considerado que el Ayuntamiento tiene potestad para actuar en la vía porque lo ha hecho en varias ocasiones. Sin embargo, en los últimos años han mandado "varios escritos al alcalde pidiéndole la intervención y no hay nada hasta el momento". Ha recordado que ha habido vuelcos de vehículos en las cunetas por la estrechez de una carretera de doble sentido y mucho tráfico.Tanto él como Ortiz han advertido también del riesgo que hay en la zona con el aumento del tráfico por la construcción del futuro centro comercial Jaén Plaza. Así, al estar cortada la carretera de Torrequebradilla, "mucha gente usa este recorrido como alternativa y creemos que seguirá haciéndose así incluso cuando acaben las obras, con lo que la situación se complica mucho más".Junto a ello, han lamentado no hay iluminación, con lo que muchos vecinos que van andando a las paradas de autobús se exponen a un trayecto muy estrecho, con mucho tráfico y visibilidad muy escasa. "Hay discapacitados en esta urbanización y circular con silla de ruedas es un peligro", ha comentado Sánchez.Para el candidato socialista, la situación de los vecinos de estas urbanizaciones es el reflejo general de la falta de gestión del PP en la ciudad. "No hay intervención municipal, el desprecio a los vecinos y sus reivindicaciones es absoluto. Hoy es aquí pero a diario lo comprobamos en todos los barrios de Jaén sin excepción", ha apostillado.Al hilo, ha apuntado que, en el caso del Pago de Juan Ramos y Puente Nuevo, no se explica cómo el Ayuntamiento no se ha acogido a las últimas convocatorias de ayudas para el arreglo de caminos rurales que "en Jaén, además de cumplir una función para la agricultura, lo hacen también con los vecinos de las zonas residenciales".Las últimas convocatorias de la Junta a las que el PP no se acogió y con las que se podría haber dado una solución a estos residentes recogían un montante de 150.000 euros. ""Estamos hablando de que aquí hay además un riesgo, por el mal estado de la vía y por su estrechez", ha aseverado Millán.--EUROPA PRESS--