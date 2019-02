Reyes, en una imagen de archivo durante una ejecutiva provincial.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que, de cara a las elecciones municipales en Linares, están centrados en presentar su proyecto para la ciudad y "da igual" si el alcalde, el exsocialista Juan Fernández, opta o no a la reelección.Así lo ha indicado este jueves a Europa Press después de que Fernández haya anunciado que concurrirá a los comicios del próximo 26 de mayo con la agrupación de electores Linares Primero. Lo hará tras su expulsión del PSOE el pasado agosto, si bien se mantiene en la Alcaldía con un gobierno formado por ediles no adscritos y Cilus y el respaldo del PP, que participa en la gestión diaria a través de presidencias de comisiones.Reyes ha afirmado que "es una decisión que él ha tomado y tendrá que buscar las firmas necesarias para presentar la agrupación de electores", que es lo que ha podido ver "en los medios de comunicación". Ha señalado, además, que "no va a ser el único" y "que se presenten todos aquellos y aquellas que quieran"."El PSOE va a salir a convencer a los linarenses de que tenemos un proyecto importante para esta ciudad y nos da igual si se presenta Juan, si no se presenta Juan, si se presenta una fuerza política o se presenta otra. Nosotros vamos a hablar de nuestro proyecto", ha asegurado no sin añadir que quieren hacerlo de la mano de la ciudadanía.Cuestionado, además, por la candidatura de Fernández cuando está siendo investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal y estafa, ha considerado que compete al propio Fernández decidirlo y explicarlo a los vecinos."Desde el PSOE se puso una querella reclamándole 100.300 euros. Esto está en el ámbito judicial y, por lo tanto, vamos a dejar a los jueces que hagan su tarea", ha manifestado Reyes, no sin agregar que es una cuestión que también "tendrán que analizar los hombres y mujeres de Linares cuando vayan a votar".Precisamente, este jueves el alcalde y exsecretario general del PSOE local, Juan Fernández, ha declarado como investigado en el juzgado mixto número 2 de Linares, donde ha mantenido su inocencia. Ha sostenido que los 100.000 euros que el PSOE le acusa de sustraer los cobró por acuerdo del grupo municipal socialista en el Consistorio que, según Fernández, fue adoptado de viva voz en una reunión sin que quedara recogido en un documento.--EUROPA PRESS--