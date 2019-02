Coche adquirido por el Ayuntamiento de Bailén

El PSOE ha reprochado al alcalde de Bailén (Jaén), Luis Mariano Camacho (PP), haber gastado 24.000 euros del Ayuntamiento en un coche "para pasearse" por las calles de la ciudad, "un gasto innecesario y frívolo que sólo responde a los aires de grandeza de quien quiere tener un coche oficial y exhibirlo".El portavoz del grupo socialista, Víctor Abolafia, ha indicado que se trata de "un despilfarro de dinero público indecente y obsceno" y ha apuntado que la primera medida de un alcalde socialista a partir del mes de junio será "vender este coche y adquirir un vehículo de nueve plazas que no estará al servicio del alcalde y de sus concejales, sino de las personas mayores y dependientes de Bailén".Abolafia ha dicho en un comunicado que resulta "totalmente injustificado" que el Ayuntamiento de Bailén "se gaste un dineral" en un vehículo "a mayor gloria de alcalde y concejales", sobre todo porque "estamos hablando de un municipio con 18.000 habitantes que no necesita de semejante dispendio"."No estamos hablando de una ciudad de grandes dimensiones, ni estamos hablando de una ciudad con una veintena de núcleos de población dispersos a los que haya que acudir asiduamente. No hay razón para esta compra, sólo el capricho del alcalde", ha censurado Abolafia.En opinión del portavoz socialista este tipo de actuaciones "tan poco respetuosas con el dinero público" son aún más graves en municipios como Bailén, que tiene "graves problemas derivados de la crisis económica y a muchas familias asoladas por el drama del desempleo".--EUROPA PRESS--