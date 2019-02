PSOE reclama al Ayuntamiento presencia policial y arreglos para el colegio Martín Noguera

Jaén.- PSOE reclama al Ayuntamiento presencia policial y arreglos para

El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento de Jaén el arreglo de los desperfectos que sufre el colegio Martín Noguera, así como presencia de la Policía Local para que regule el acceso al centro escolar todos los días del curso y no de forma intermitente como se hace ahora. Las instalaciones están en la carretera de la Fuente de la Peña, que registra un flujo de tráfico de gran calado, especialmente en horas punta.El candidato socialista a la Alcaldía, Julio Millán, ha visitado a los padres y madres del centro junto con concejales del grupo municipal del PSOE. Precisamente han sido los padres y madres los que les han traslado, según ha informado el PSOE en un comunicado, que el trabajo del Ayuntamiento en el mantenimiento del centro deja que desear, limitándose tras la denuncia pública que hicieron a la reposición del vallado perimetral del centro que se había venido abajo y que se acometió ante el evidente riesgo de caída de los escolares.En este sentido, la concejala María Isabel Lorite señala que el gimnasio sigue en mal estado, las cubiertas no se han arreglado y las goteras persisten en esta instalación y en algunas aulas. Asimismo han explicado que las aulas de Infantil cuentan con sanitarios no adaptados en tamaño, con lo que para que los más pequeños puedan usar los wc es necesario servirse de taburetes.Del mismo modo, Lorite explica que los padres han pedido que el PSOE volviera a reclamar en el pleno la presencia de un efectivo de la Policía Local regulando el paso hacia el colegio por la carretera de la Fuente de la Peña en las horas de entrada y salida escolar."La velocidad de circulación, el paso de vehículos de gran tamaño como camiones y autobuses y el hecho de que el trazado de la carretera en la parte de acceso al centro sea de poca visibilidad preocupa a la comunidad escolar del Martín Noguera y por eso debería preocuparle también al alcalde, Javier Márquez", ha dicho Lorite, al tiempo que ha insistido en que "no es suficiente que haya un semáforo regulado con un pulsador porque a veces hay conductores que reaccionan tarde, se lo saltan y el riesgo es evidente".--EUROPA PRESS--