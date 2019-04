Jaén.- 26M.- PSOE pone en marcha su red 'Agentes del cambio' para acer

El PSOE de Jaén ha puesto en marcha su red 'Agentes del cambio', una acción de proximidad para acercar al candidato a la Alcaldía, Julio Milán, y su candidatura "a cualquier vecino" de la ciudad.Así lo ha indicado este miércoles en una nota el coordinador de la campaña socialista para las elecciones municipales del 26 de mayo, José Manuel Higueras, quien ha afirmado que en esta iniciativa hay dos patas fundamentales.En primer lugar, están los agentes del cambio presenciales, militantes y simpatizantes que ya se han unido a esta iniciativa, que se encargarán de trasladar en sus distintos ámbitos las propuestas del PSOE y canalizar las inquietudes de la gente. Con ellos se ha celebrado ya una primera jornada informativa.Por otro lado, se ha creado un buzón digital en la web www.cambiemosjaen.com para que cualquier persona en privado traslade sus preguntas, dudas o sugerencias al candidato y que si es necesario sea el propio Julio Millán en persona quien las atienda."El objetivo es que toda la gente de la ciudad que quiera sumarse al movimiento por el cambio pueda hacerlo. Julio Millán ha demostrado ser un candidato cercano, pegado a la calle y con esta campaña lo que queremos es que quien piense que su reivindicación no interesa, no importa o sus sugerencias son menores sepan que para nosotros cuenta. Ningún espacio es pequeño y todas las propuestas e inquietudes nos interesan", ha asegurado.Higueras ha apuntado que hay "mucha gente descontenta" con la realidad más cotidiana que le rodea y que piensan que a título individual no tienen fuerza suficiente para figurar en la agenda de los políticos. Sin embargo, desde el PSOE, están "dispuestos a escucharlos, a visitarlos, explicarles que hay forma de cambiar lo que ven y que sus propuestas suman en este sentido"."Tenemos un programa electoral participado por más de 300 personas de distintos ámbitos y un candidato accesible y cercano, no sólo para grandes grupos sociales, vecinales y económicos de la ciudad, sino también capaz de valorar las propuestas de una comunidad de vecinos o del emprendedor que ha montado un negocio modesto, por ejemplo", ha dicho.--EUROPA PRESS--